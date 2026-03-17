Polemik büyüyor! Bakan Gürlek\'e CHP lideri Özel\'den yanıt

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisinin öne sürdüğü mal varlığı iddialarını 'hayal ürünü' diyerek reddeden Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adına kayıtlı olduğunu öne sürdüğü taşınmazlarla ilgili açıklamasının ardından iddialarını "hayal ürünü" diyerek reddeden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yanıt verdi.

"ANAYASA MAHKEMESİ YARGILASIN YÜCE DİVAN SIFATIYLA"

Konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Hodri meydan diyorum. Eğer bu işten çekinmiyorsa, mahkemeye vereceğim kendisini, iki tane yol var dokunulmazlıktan kurtulması için. Yargılanması için istifa etmesi, yargılanması ve göreve dönmesi lazım. İkincisi daha basit 400 imza lazım. 138 tanesi bizde var, geri kalanını da AK Parti'de var. Madem yargıdan kaçmıyor, madem alnı açık, hadi Anayasa Mahkemesi yargılasın onu Yüce Divan sıfatıyla. Bir bakanın yargılanacağı yer Anayasa Mahkemesi'dir. Mal beyanım ellerinde, onun mal beyanını bir görelim. Örneğin bu ID mal beyanında yoksa, bu malı sattı demektir, o da görülür."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen mal varlıklarını paylaşıp, "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜRLEK: İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Bu açıklama sonrasında Bakan Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Bakan Gürlek, "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" diye yazmıştı.

"BU İFTİRALAR KARŞISINDA..."

Açıklamasının devamında "Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir" diyen Bakan Gürlek "Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" ifadelerine yer vermişti.

Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Özgür Özel Az önce dinlediğim bir konuşmasında akın gürlek in Lüksemburg’da bir limanda yatı olduğunu da söylüyor araştırdım baktım lüksemburg’da liman yok:))))))))) 9 6 Yanıtla
    Ibrahim Sener Ibrahim Sener:
    Dünyadaki en önemli yat üretim merkezlerinden biridir Lüksemburg. Nehir üzerinden gerekli işlemleri yapmaktadır 0 0
  • Hasan ÖZTÜRK-GaziAnteP Hasan ÖZTÜRK-GaziAnteP:
    maaşla olacak iş değil ????.. 9 2 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    burada isler sıfırlama ve kandırılmayla oluyor. sonrada milletimiz affetsin deyincede konu kapanmıs oluyor. 0 1
  • Murat KANDAZ Murat KANDAZ:
    chp önce kendi yaptıklarının hesabını versin 5 5 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    hadi son dakika bir yiğitlik yapta yayınla şu yorumlarımı 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 01:07:07. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.