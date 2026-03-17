Polemik büyüyor! Bakan Gürlek\'e CHP lideri Özel\'den yanıt

Konuk olduğu bir canlı yayın programında konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Hodri meydan diyorum. Eğer bu işten çekinmiyorsa, mahkemeye vereceğim kendisini, iki tane yol var dokunulmazlıktan kurtulması için. Yargılanması için istifa etmesi, yargılanması ve göreve dönmesi lazım. İkincisi daha basit 400 imza lazım. 138 tanesi bizde var, geri kalanını da AK Parti'de var. Madem yargıdan kaçmıyor, madem alnı açık, hadi Anayasa Mahkemesi yargılasın onu Yüce Divan sıfatıyla. Bir bakanın yargılanacağı yer Anayasa Mahkemesi'dir. Mal beyanım ellerinde, onun mal beyanını bir görelim. Örneğin bu ID mal beyanında yoksa, bu malı sattı demektir, o da görülür."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen mal varlıklarını paylaşıp, "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜRLEK: İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Bu açıklama sonrasında Bakan Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Bakan Gürlek, "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" diye yazmıştı.

"BU İFTİRALAR KARŞISINDA..."

Açıklamasının devamında "Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir" diyen Bakan Gürlek "Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" ifadelerine yer vermişti.