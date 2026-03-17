İran\'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

17.03.2026 22:20
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Avrupalı ve ABD'li yetkililer de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses, İran'a karşı savaşın haksız olduğunu haykırıyor" dedi. Küresel yankı dalgasının daha yeni başladığını ve servet, inanç ya da ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyeceğini de belirten Arakçi, "Düşmanımız tek" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI: DÜŞMANIMIZ TEK

Uluslararası kamuoyuna seslenen Arakçi, "Avrupalı ve ABD'li yetkililer de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses, İran'a karşı savaşın haksız olduğunu haykırıyor. Uluslararası toplumun daha fazla üyesi de bu örneği takip etmeli. Küresel yankı dalgası daha yeni başladı ve servet, inanç ya da ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek. Düşmanımız tek" ifadelerini kullandı.

İRAN'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ SAVAŞA TEPKİ OLARAK İSTİFA ETTİ

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa tepki olarak istifa ettiğini açıklamıştı. Kent, istifa mektubunda, "Devam eden İran savaşını, vicdanen desteklemem mümkün değil. İran, ülkemiz için bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun ABD'deki güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" demişti.

Eşi Shannon Mary Kent'i Suriye'deki bir saldırıda kaybeden Kent, eşini İsrail tarafından kurgulanmış bir savaşta kaybettiğini belirtmiş ve 11 kez savaşa gitmiş bir gazi olduğunu aktarmıştı. Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan ve Amerikalıların canlarıyla ödedikleri bedeli haklı çıkarmayan bir savaş için, gelecek nesli savaşa ve ölüme göndermeyi destekleyemem" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 22:46:46. #7.12#
