Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk futbol tarihine geçecek rakam! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

17.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Avrupa'dan birçok takımın gözdesi olan 19 yaşındaki yıldızı Christ Oulai'nin bonservis bedelini belirledi. Bordo-mavililer, genç yıldızdan 50 milyon euroluk bir gelir bekliyor.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Christ Oulai, sezon başından bu yana gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok takımın gözdesi olmaya devam ediyor

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Afrika basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, yetenek ve potansiyeliyle büyük bir sıçrama gerçekleştirmesini beklediği Oulai'nin bonservisini 50 milyon euro olarak belirledi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Karadeniz devinin genç yıldızı bu rakama satması durumunda Oulai, Süper Lig'den Avrupa'ya satışı gerçekleşen en pahalı oyuncu olabilir.

CHELSEA DE TALİP OLDU

Real Madrid, Lyon, Napoli ve Manchester City'nin ardından son olarak Chelsea'nin de Trabzonspor'a 5.5 milyon euro bedelle transfer olan 19 yaşındaki orta sahaya talip olduğu aktarıldı.

6 GOLE KATKI YAPTI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maça çıkan Oulai, bu maçlarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü Dubai Havalimanı yakınlarındaki yakıt depolarında çıkan yangın söndürüldü
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
Trump: İsrail’in İran’a karşı nükleer silah kullanmaz Trump: İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanmaz
Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar Silah seslerini duyunca denizden çıkıp panikle kaçtılar
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

18:07
Jhon Duran’a büyük şok: Sahipsiz kaldı
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:15
ABD’de “İran“ istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
ABD'de "İran" istifası: Bu savaşı vicdanen destekleyemem
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 18:41:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.