Hamaney\'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını destekleyen ve Hamaney’in ölümünün ardından paylaştığı dans videosuyla gündeme gelen İranlı fenomen Moone Rahimi, bu kez duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rahimi, kuzeninin savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu.

“HER GECE İÇİMİZDEN BİRİ ÖLÜYOR”

Rahimi paylaşımında, “Soldaki benim, sağdaki ise geçen hafta kaybettiğim sevgili kuzenim. Eğer İslami rejim olmasaydı hayatta olurdu. Bunu gözlerim yaşlı bir şekilde yazıyorum” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİMİN KATLEDİLDİĞİNİ İZLİYORUM"

İran’daki duruma ilişkin sert eleştirilerde bulunan Rahimi, özgürlüğünü, mutluluğunu ve gençliğini kaybettiğini söyledi. ABD’ye taşınmasının ardından da mutlu olamadığını belirten fenomen, “Memleketimin mahvolduğunu ve kardeşlerimin katledildiğini izliyorum” dedi.