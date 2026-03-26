Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney\'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
26.03.2026 14:10
Hamaney\'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Daha önce paylaştığı videolarla gündeme gelen İranlı fenomen Moone Rahimi, kuzenini savaşta kaybettiğini açıklayarak yaptığı duygusal paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını destekleyen ve Hamaney’in ölümünün ardından paylaştığı dans videosuyla gündeme gelen İranlı fenomen Moone Rahimi, bu kez duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rahimi, kuzeninin savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu.

“HER GECE İÇİMİZDEN BİRİ ÖLÜYOR”

Rahimi paylaşımında, “Soldaki benim, sağdaki ise geçen hafta kaybettiğim sevgili kuzenim. Eğer İslami rejim olmasaydı hayatta olurdu. Bunu gözlerim yaşlı bir şekilde yazıyorum” ifadelerini kullandı.

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

"KARDEŞLERİMİN KATLEDİLDİĞİNİ İZLİYORUM"

İran’daki duruma ilişkin sert eleştirilerde bulunan Rahimi, özgürlüğünü, mutluluğunu ve gençliğini kaybettiğini söyledi. ABD’ye taşınmasının ardından da mutlu olamadığını belirten fenomen, “Memleketimin mahvolduğunu ve kardeşlerimin katledildiğini izliyorum” dedi.

Son Dakika Dünya Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı - Son Dakika
Advertisement
