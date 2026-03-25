İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları
İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırıları

25.03.2026 14:18
İsrail Savunma Bakanı, İran ve Lübnan'a yönelik yeni hava saldırı planını onayladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran ve Lübnan'da daha fazla hedefe yönelik yeni hava saldırılarına ilişkin planı onayladığını duyurdu.

Ordu komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuşan Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile İran ve Lübnan'da bir dizi yeni saldırı hedefi onayladıklarını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının 28 Şubat'tan bu yana İran'a karşı hava saldırılarında 15 binin üzerinde mühimmat kullandığını öne süren Katz, bunun geçen yıl haziranda düzenledikleri saldırılarda kullanılan mühimmatın dört katı olduğunu söyledi.

Lübnan geneline 2 Mart'ta hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah'ı gerekçe göstererek kara işgalini genişletmeyi sürdürüyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

