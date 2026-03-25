Üye Girişi
Son Dakika Logo

Danimarka Başbakanı İstifa Etti

25.03.2026 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mette Frederiksen, seçimlerde çoğunluk elde edemeyen koalisyon hükümetinin ardından istifa etti.

Danimarka'da dün yapılan genel seçimler hükümeti haya kırıklığına uğrattı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, üç partili koalisyon hükümetinin dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu elde edememesinin ardından istifasını Kral X. Frederik'e sundu.

Partilerin, bir sonraki hükümetin Frederiksen tarafından mı yoksa başka bir parti lideri tarafından mı kurulacağını belirlemek üzere koalisyon müzakerelerine başlaması bekleniyor.

Partiler parlamentoda çoğunluğa ulaşamamıştı

Ülkede 2019'dan beri iktidarda olan Sosyal Demokratlar, dün yapılan genel seçimlerde parlamentodaki 38 sandalyenin sahibi olmuştu, ancak tek başına iktidar için çoğunluğa ulaşamamıştı. Sosyal Demokratlar ve Yeşil Sol Parti'nin oluşturduğu kırmızı blok, parlamentoda toplam 84 sandalye kazanmıştı. Liberal Parti (Venstre), Danimarka Halk Partisi, Liberal İttifak Partisi ve Muhafazakar Halk Partisi'nin oluşturduğu mavi blok ise 77 sandalyede kalmıştı. Her iki blok da Danimarka'nın 179 sandalyeli parlamentosunda çoğunluk için gerekli olan 90 sandalyeye ulaşamamıştı. Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması beklenen merkeziyetçi parti Ilımlılar (Moderaterne) da 14 sandalyenin sahibi olmuştu. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Mette Frederiksen, Danimarka, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:07:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.