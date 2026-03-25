Çalık'tan Suçlamalara İtiraz

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 10'uncu duruşmasında, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunması alınıyor."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumu, Çalık'ın savunmasının alınmasıyla devam etti.

Kimlik tespitinde evli ve 2 çocuklu olduğunu belirten Çalık, aylık gelirinin ise 150 bin lira olduğunu söyledi.

Savunmasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki eylemlerinin iddianamede suç olarak değerlendirildiğini ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

"Kanunla kurulmuş, meşru bir kamu kurumu olan belediyelerimizin suç örgütü olarak gösterilmesinin son derece ağır olduğunu söylemek istiyorum. Ortada herhangi bir suç örgütü yoktur. İddianamede tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı, teknik takip, gizli tanık beyanı yok. Suç teşkil edecek herhangi bir yapının parçası olmadım. Sürekli ifade değiştiren, beyanları değiştikçe kendi içerisinde çelişen sanık ifadeleri kalıyor geriye. Aleyhime yöneltilen beyanları iftira niteliğinde görmekteyim. Rüşvet sadece bir kamu görevlisinin işleyebileceği bir suç türüdür. İddia edilen dönemde kamu görevlisi değildim. Başkan danışmanıydım. Dolayısıyla rüşvet suçunun faili olmam mümkün değil. Allah'ın izniyle alnımın akıyla bu sürecin içerisinden çıkacağıma inanıyorum."

Çalık, Beylikdüzü'nü sadece görev yaptığı bir yer olarak görmediğini kaydederek, "Beylikdüzü'nü emek verdiğim, gelişimini izlediğim bir evladım olarak gördüm. Sayın İmamoğlu'nun belediye başkan danışmanlığını yaptım. Sonra belediye başkanlığı görevini yaptım. Bir şehir plancısına hayaliniz ne diye sorsanız emin olun bir kenti yönetmeyi, belediye başkanı olmayı arzu eder. Belediye başkanlığı görevim şu an kesintiye uğramış olsa da vardır bunda da bir hayır diyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün burada yalnızca yargılanan değil, Beylikdüzü'ne yaklaşık 30 yıl hizmet etmiş ve bunun 6 yılında belediye başkanlığı yapmış biri olarak bulunduğunu belirten Çalık, "2014'ten bugüne attığımız her adımda şehircilik ilkeleri ve kamu yararı vardır. Bir belediye başkanının en büyük hesabı yalnızca mahkemelere değil, halka ve kendi vicdanına verdiği hesaptır. Benim vicdanım çok rahattır. 2014 öncesi Beylikdüzü ile 2014 sonrası Beylikdüzü arasındaki fotoğraf, emin olun bunun net göstergesidir. 2014 öncesinde Beylikdüzü, kopuk, kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan, ranta kurban edilmeye hazır bir kentken biz herkes için daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir kent inşası için çok çaba sarf ettik." beyanında bulundu.

"7 eylemden sorumlu olduğum iddia ediliyor"

Sanık Çalık, savunmasını şöyle sürdürdü:

"'Ranta kurban edilmeye hazır.' cümlesini niye kurdum sayın başkan? Şunun için Beylikdüzü bölgesini mutlaka bilirsiniz. Büyükçekmece'ye doğru giderken sağ tarafı Esenyurt, sol tarafı Beylikdüzü'dür. Esenyurt 'Kent suçları açık hava müzesi' gibidir. Beylikdüzü ise insanların huzurla yaşadığı bir şehre dönüşmüştür ve bu dönüşüm devam etmektedir. Sadece kentsel mekanları değil, aynı zamanda kentsel hayatı da dönüştürdük. Ne yaptıysak çocuklar için, gençler için, kadınlar için yaptık ve emin olun sayın başkan, bunu gururla söylüyorum, söz verdiğimizden daha fazlasını hayata geçirdik."

Belediyelerinin suç örgütü organizasyonu gibi gösterilmesini kabul etmediğini ifade eden Çalık, "Burada 407 sanıklı bir dava, 107'si tutuklu. İnşallah herkes özgürlüğüne kavuşur. Herkes derdini anlatacak. Ben onun için bunu anlatmak zorundayım. Biz belediye başkanı arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, burada sadece Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımdan bahsetmiyorum, AK Partili belediye başkanı arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde hep şunu konuştuk, geçen dönem pandemi oldu. Pandemi hiç bilmediğimiz bir şeydi, belediye olarak nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Sonra yangınlar, depremler oldu. Aramızda diyorduk ki 'Bir gök taşı eksik.' O da bu dönem çarptı bize. Yani yaşamadığımız, hayalini bile kurmayacağımız bir şeyi şu an yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalık, "Mahkemenin huzuruna gelebilmek için aşağıda sosyalleşiyoruz. Hiçbir arkadaşımızla tokalaşmamıştık. 9 Mart'tan itibaren örgüt üyesi olduğu iddia edilen arkadaşlarımızla tanışmaya başladık. Yargılanmayayım asla demiyorum. Ancak, somut ve güçlü gerekçeler olmaksızın bir belediye başkanının tutuklanmasının milletin iradesine vurulmuş bir pranga olduğunu düşünüyorum. 600 kilometre uzaktan geliyorum. Bu sadece beni değil hem ailemi hem de savunma hakkımı cezalandırmaktır. 7 eylemden sorumlu olduğum iddia ediliyor. Soruşturma aşamasında sadece 2 tanesinden savunmam soruldu." savunmasını yaptı.

Sanık Uğur Güngör'den ruhsat için rüşvet istediği iddiası

Çalık, sanık Uğur Güngör'den ruhsat için rüşvet istediği iddiasına ilişkin de hakkında daha önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararı olduğunu belirtti.

Çalık, söz konusu iddianın araştırmasının yapıldığını ve takipsizlik kararı verildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"İtiraz reddedilmiş, takipsizlik kararı kesinleşmiştir. Ardından, Yargıtay yalnızca ifademe başvurulması yönünden kararı bozmuş, yeniden değerlendirilmesi gerekçesiyle başsavcılığa gönderilmiş. Akabinde tarafımca yazılı savunma verilmiş, soruşturmayı yapan başsavcılık yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş. Dosya, İBB dosyasıyla birleştirilmiştir. Öğrendiğim kadarıyla bir kişinin aynı eylemden, aynı sebebe dayanarak birden fazla yargılanamayacağına dair kural vardır. Takipsizlik kararı verilen soruşturma 'rüşvet' suçu için verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'irtikap' suçundan dolayı soruşturmaya devam edilmiş. Tutuklamaya yaptığımız itirazda da anlatamadık. Tutuklandığım suçun vasfı değişmiş ve 'rüşvet' olarak nitelendirilmiş. Savunmasını yapmadığım suçtan bir yıldır tutuklu olarak yargılanıyorum."

Ara verilen duruşma, Çalık'ın savunmasının alınmasıyla devam edilecek.