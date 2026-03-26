Bu nasıl sorumsuzluk? BİM\'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

İstanbul Güngören’de bulunan bir BİM şubesinden alışveriş yapan vatandaşın satın aldığı makarnanın içinden yarım parmak boyutunda ahşap parça çıktı.

KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM

Yaşadığı duruma tepki gösteren tüketici, paketli bir gıda ürününün içinden yabancı madde çıkmasının hem hijyen hem de sağlık açısından ciddi bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Olayın, üretim ve paketleme süreçlerindeki denetimlerin yetersiz olabileceğini düşündürdüğünü belirtti.

"İNCELEME YAPILSIN" ÇAĞRISI

Vatandaş, makarna markası ve BİM’den konuya ilişkin resmi açıklama yapılmasını, kendisine özür iletilmesini ve söz konusu ürün partisinin incelenmesini talep etti. Olay, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gıda güvenliği ve denetim süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.