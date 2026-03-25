Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret önerisi - Son Dakika
25.03.2026 18:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Özel, " Asgari ücret artışları 3 ayda bir gerçekleşmeli, memur ve emekli maaşlarında ek düzenlemeler yapılmalıdır." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Özel, Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerinin endişe verici boyutlara ulaştığını savundu. Özel, partisinin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin toplumun tüm kesimleri ve sektör temsilcileriyle görüştüğünü, tespit, öneri ve düşünceleri doğrudan topladığı bilgisini verdi.

"AKARYAKITTA KDV ORANI YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ"

Konsey tarafından hazırlanan önlem paketinin detaylarını paylaşan Özgür Özel, "Akaryakıttaki yüzde 20'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini öneriyoruz. Benzin ve motorinin ÖTV'sinin içindeki KDV'nin ise kalıcı olarak kaldırılmasını, vergiden vergi alan bu uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI 3 AYDA BİR GERÇEKLEŞMELİ"

CHP Genel Başkanı Özel, tarımsal üretimde de ciddi önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Çiftçilere kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim olanağı sunulması, faizsiz gübre ve akaryakıt kredileri sağlanmasını isteyen Özel, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle gübrenin Türkiye'de tam da ekim dönemi gelirken, üretimindeki aksaklıklar, tedarik zincirindeki zorluklar, fiyatındaki artış son derece tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Bu konuda bir krizin kapıda olduğunu görüp acil önlem alınması gerekmektedir. Çiftçilerimizin kredi borçlarının faizleri silinmeli, ana paraları mutlaka yapılandırılmalıdır. Çiftçilere yönelik haciz işlemleri derhal durdurulmalıdır. Asgari ücret artışları 3 ayda bir gerçekleşmeli, memur ve emekli maaşlarında ek düzenlemeler yapılmalıdır."

Özel ayrıca, sosyal yardım sistemine entegre, hane gelirine göre kademeli değişen nakit destek verilmesi, dar gelirli enflasyon sepeti hesaplaması yapılması, süreçten olumsuz etkilenen firmalar için acil olarak Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi paketleri devreye alınması, küçük esnafa elektrik ve doğal gaz desteği ile ulaşım sektöründeki esnaf için akaryakıt desteği sağlanması gerektiğini anlattı.

"ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALTYAPI ENTEGRASYONU OLUŞTURULMALI"

Partisinin hazırladığı orta ve uzun vadeli önlemlere de değinen Özel, "Enerjide orta ve uzun vadede; enerji güvenliğinin sağlanması için gerekli altyapı entegrasyonu oluşturulmalı, arz güvenliğinin tahkim edilmesi için alternatif tedarik hatları güçlendirilmeli, yerli yenilenebilir enerji kapasitesi artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Özel, tarımda sübvansiyon mekanizmaları oluşturulması, üretim artışı ve planlamanın esas alınması, çiftçiye gelir güvencesi sağlanması, KOBİ'ler ve reel sektör için enerji maliyetlerini azaltmaya dönük destek programları ve üretimde yeşil-mor-dijital dönüşüm programlarının hayata geçirilmesi, komşu ülkelerle ulaştırma ve enerji alanında kriz koordinasyon mekanizmaları oluşturulması ile Türk savunma sanayisine etkin destek sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Beyin bunu terk etmiş 2 0 Yanıtla
  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Asgarî ücrete üç ayda bir zam derken konut kiraları ne olacak acaba hiç düşündün mü? Maşallah ev sahiplerimizde çok merhametli adam asgarî ücrete gelen zammin üzerinde zam istiyor.. asgari ücret e gelecek zam çözüm değil dipsiz kuyu sonu yok.. kaldıki coğrafyamizdaki savaş ortamını görmezden gelip asgari ücret çıkışı inanılır gibi değil!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
