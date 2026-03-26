Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı iddiası: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı iddiası: Lanet olası pisliksiniz

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı iddiası: Lanet olası pisliksiniz
26.03.2026 14:21
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ait olduğu değerlendirilen gizli bir sosyal medya hesabı ortaya çıktı. Bahsi geçen hesabın sadece sınırlı bir çevre tarafından bilindiği öne sürülürken profilin açıklama kısmında yazan, "Hepiniz bir avuç lanet olası pisliksiniz" ifadesi dikkat çekti.

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu’na ait olduğu öne sürülen bir sosyal medya hesabı, içerdiği ifadelerle kamuoyunun odağına yerleşti.

GİZLİ HESABI DEŞİFRE OLDU

Soruşturma kapsamında Kadayıfçıoğlu’nun, kamuoyuna açık olmayan ve yalnızca sınırlı bir çevre tarafından bilindiği iddia edilen bir sosyal medya hesabı kullandığı öne sürüldü. Söz konusu hesabın, şüphelinin yakın çevresi tarafından bilindiği ileri sürüldü.

"HEPİNİZ BİR AVUÇ LANET OLASI PİSLİKSİNİZ"

İddiaya konu olan hesabın profil bölümünde yer aldığı belirtilen ifadeler dikkat çekti. Açıklama kısmında “Hepiniz bir avuç lanet olası pisliksiniz” şeklinde sert söylemlerin bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu hesabın doğrudan Alaattin Kadayıfçıoğlu’na ait olduğuna dair resmi bir doğrulama yapılmadığı vurgulandı.

SORUŞTURMADA PLANLI SALDIRI ŞÜPHESİ

Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Yetkililer, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiğine ve saldırının planlı olabileceğine yönelik değerlendirmelerin öne çıktığını belirtti.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN İFADESİ

Öte yandan, şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı. Silahla ateş ederek Kundakçı'nın ölümüne neden olduğu belirtilen Kadayıfçıoğlu ifadesinde, eşyalarını ve köpeklerini almak için 2 araçla Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun bulunduğu sokağa giriş yaptıklarında park halindeki bir araçta 3-4 kişinin olduğunu gördüklerini ve durumdan tedirgin olduklarını iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, konuşmak için aracın yanına giderek camına yüzüğüyle tıklattığını, araçtaki kişinin kapıyı üzerine doğru sert bir şekilde açtığını, kendisinin de kapıyı iterek kapattığını öne sürdü.

Araçtan inemeyen kişinin camı açtığını, önde oturan kişinin de iki eliyle kendisine vurmaya çalıştığını iddia eden Kadayıfçıoğlu, kendini savunmak için üzerindeki ruhsatlı tabancasını istemsizce doğrulttuğunu ve boğuşma esnasında silahın patladığını savundu.

HER ŞEY 7 SANİYEDE OLDU

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesinde savunduğu boğuşma iddialarının kamera görüntülerine yansımadığı ortaya çıktı. Ümraniye'deki cinayetin 7 saniyede işlendiği belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye'de Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

