Kayseri Pastırması'na AB Tescili

Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) tescili alması, kalitede standardı ve satışların artacağını düşünen kent esnafını memnun etti.

Özel çemenle kaplı dış yüzeyi, karakteristik kırmızı rengi, kendine has üretim tekniği ve aromasıyla bilinen Kayseri pastırması, Türkiye'den AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün oldu.

Alınan bu tescille Kayseri pastırması adının AB ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek, taklit üretimlerin öne kesilecek, işlenmiş et ürünlerinin ihraç edilen ülkeler tarafından da bir güven potansiyeli olarak algılanacak.

Uzun zamandır bu müjdeyi bekleyen kent esnafı, coğrafi işaret tesciliyle Kayseri pastırmasının tanınırlığının daha da artacağına inanıyor.

"Pastırma denildiği zaman akla Kayseri geliyor"

Kentte 36 yıldır esnaflık yapan Mustafa Tokluman, AA muhabirine, Kayseri pastırmasının coğrafi işaret tescili almasının, yurt içi ve dışı satışlarında artış sağlayacağını söyledi.

Gurbetçilerin bu duruma çok sevineceğini belirten Tokluman, şöyle konuştu:

"Bunu da hak etmiş durumdayız. Bütün Kayseri'ye hayırlı olsun. Pastırma denildiği zaman akla Kayseri geliyor. Hak olan, yerini bulmuş. Bu tescilin tabii ki bir artısı olacaktır. Sadece bir diplomayı, bir belgeyi kenara koymaktan ziyade ilerleyen dönemde Türkiye'nin AB açılımları doğrultusunda bu ürünün hem memleketimize hem de Türkiye'ye fevkalade artısı olacaktır. Özellikle kış döneminde Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen vatandaşlar pastırmayı biliyor. Ben öyle umut ediyorum ki önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte katkısı çok daha fazla olacak. Avrupa kapısının açılmasıyla bütün Türkiye'ye çok ciddi bir katkısı olacağı kanaatindeyim."

"Tescili almak gurur verici"

Kentte 45 yıldır pastırma satışı yapan Adem Karaca ise Kayseri Ticaret Odasının bu konuda çok mücadele verdiğini dile getirdi.

Bu mücadele sonucunda da Kayseri pastırmasının coğrafi işaret aldığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Tescili almak gurur verici bir olay. Ne kadar itiraz etseler de davalarımızı kazandık. Kayseri'mize hayırlı olsun. Vatandaşlarımız da daha rahat alacaklar ve yaşadıkları ülkelere daha rahat götürebilecekler. Belgeyi aldık diye fiyatlar değişmez. Sadece et fiyatları değiştiğinde pastırma fiyatlarında değişiklik olur. Yurt dışından talepler çok fazla. Yasak olduğundan dolayı ülkelerine götüremiyorlardı. Ürünümüz serbest, herkes gönül rahatlığıyla yiyebilecek. Bu tescil bize güven ve kalite kazandırdı. Pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu herkese coğrafi işaret olarak söylenmiş oldu."

Karaca, turistlerin ilgisinin artacağını ve merdiven altı ürünlerin de artık kalmayacağını vurguladı.

Kayseri pastırmasını öne çıkaranın el doğraması olduğunu anlatan Karaca, "İkincisi, burada biz 'Erciyes'ten esen bir yel' deriz. Yel nedeniyle kuruma sistemi burada daha iyidir. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi'nde bahsetmiş, 'Pastırma ve sucuğun ana vatanı Kayseri' diye yazmış." ifadelerini kullandı.