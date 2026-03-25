Kayseri Pastırması'na AB Tescili - Son Dakika
Kayseri Pastırması'na AB Tescili

25.03.2026 14:12
Kayseri pastırması AB tescili alarak kalitesini artırdı, satışları ve tanınırlığı yükselecek.

Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) tescili alması, kalitede standardı ve satışların artacağını düşünen kent esnafını memnun etti.

Özel çemenle kaplı dış yüzeyi, karakteristik kırmızı rengi, kendine has üretim tekniği ve aromasıyla bilinen Kayseri pastırması, Türkiye'den AB tescili alan 46'ncı coğrafi işaretli ürün oldu.

Alınan bu tescille Kayseri pastırması adının AB ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek, taklit üretimlerin öne kesilecek, işlenmiş et ürünlerinin ihraç edilen ülkeler tarafından da bir güven potansiyeli olarak algılanacak.

Uzun zamandır bu müjdeyi bekleyen kent esnafı, coğrafi işaret tesciliyle Kayseri pastırmasının tanınırlığının daha da artacağına inanıyor.

"Pastırma denildiği zaman akla Kayseri geliyor"

Kentte 36 yıldır esnaflık yapan Mustafa Tokluman, AA muhabirine, Kayseri pastırmasının coğrafi işaret tescili almasının, yurt içi ve dışı satışlarında artış sağlayacağını söyledi.

Gurbetçilerin bu duruma çok sevineceğini belirten Tokluman, şöyle konuştu:

"Bunu da hak etmiş durumdayız. Bütün Kayseri'ye hayırlı olsun. Pastırma denildiği zaman akla Kayseri geliyor. Hak olan, yerini bulmuş. Bu tescilin tabii ki bir artısı olacaktır. Sadece bir diplomayı, bir belgeyi kenara koymaktan ziyade ilerleyen dönemde Türkiye'nin AB açılımları doğrultusunda bu ürünün hem memleketimize hem de Türkiye'ye fevkalade artısı olacaktır. Özellikle kış döneminde Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen vatandaşlar pastırmayı biliyor. Ben öyle umut ediyorum ki önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte katkısı çok daha fazla olacak. Avrupa kapısının açılmasıyla bütün Türkiye'ye çok ciddi bir katkısı olacağı kanaatindeyim."

"Tescili almak gurur verici"

Kentte 45 yıldır pastırma satışı yapan Adem Karaca ise Kayseri Ticaret Odasının bu konuda çok mücadele verdiğini dile getirdi.

Bu mücadele sonucunda da Kayseri pastırmasının coğrafi işaret aldığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Tescili almak gurur verici bir olay. Ne kadar itiraz etseler de davalarımızı kazandık. Kayseri'mize hayırlı olsun. Vatandaşlarımız da daha rahat alacaklar ve yaşadıkları ülkelere daha rahat götürebilecekler. Belgeyi aldık diye fiyatlar değişmez. Sadece et fiyatları değiştiğinde pastırma fiyatlarında değişiklik olur. Yurt dışından talepler çok fazla. Yasak olduğundan dolayı ülkelerine götüremiyorlardı. Ürünümüz serbest, herkes gönül rahatlığıyla yiyebilecek. Bu tescil bize güven ve kalite kazandırdı. Pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu herkese coğrafi işaret olarak söylenmiş oldu."

Karaca, turistlerin ilgisinin artacağını ve merdiven altı ürünlerin de artık kalmayacağını vurguladı.

Kayseri pastırmasını öne çıkaranın el doğraması olduğunu anlatan Karaca, "İkincisi, burada biz 'Erciyes'ten esen bir yel' deriz. Yel nedeniyle kuruma sistemi burada daha iyidir. Evliya Çelebi de Seyahatnamesi'nde bahsetmiş, 'Pastırma ve sucuğun ana vatanı Kayseri' diye yazmış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Pastırması'na AB Tescili - Son Dakika

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
SON DAKİKA: Kayseri Pastırması'na AB Tescili - Son Dakika
