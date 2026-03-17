Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok - Son Dakika
17.03.2026 18:44
İran'a saldırılarda NATO'dan destek alamayan ABD Başkanı Donald Trump resti çekti. Trump, "Biz bu ülkeleri korumak için her yıl yüz milyarlarca dolar harcıyoruz, ama onlar bizim için özellikle ihtiyaç anında hiçbir şey yapmıyor. Neyse ki İran'ın askeri gücünü büyük ölçüde yok ettik. Elde ettiğimiz bu askeri başarı nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaç duymuyoruz. Aslında hiçbir zaman duymadık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO arasındaki İran gerilimi arttı. İran'a saldırılarda NATO üyesi ülkelerden destek isteyen ancak beklediğini bulamayan Trump resti çekti. Trump, NATO'ya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

TRUMP'TAN NATO'YA İRAN TEPKİSİ

Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD, NATO'daki müttefiklerinin çoğunun İran'a karşı yürütülen askeri operasyona katılmak istemediği konusunda bilgilendirildi. Bu durum, neredeyse tüm ülkelerin yaptıklarımızı güçlü şekilde desteklemesine ve İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiği görüşünde olmalarına rağmen gerçekleşti. Ancak bu tutuma şaşırmadım.

"YÜZ MİLYARLARCA DOLAR HARCIYORUZ AMA ONLAR HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

Çünkü NATO'yu her zaman tek taraflı bir yapı olarak gördüm. Biz bu ülkeleri korumak için her yıl yüz milyarlarca dolar harcıyoruz, ama onlar bizim için özellikle ihtiyaç anında hiçbir şey yapmıyor. Neyse ki İran'ın askeri gücünü büyük ölçüde yok ettik.

"KİMSENİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK"

Donanmaları, hava kuvvetleri, hava savunma ve radar sistemleri ortadan kaldırıldı ve en önemlisi, neredeyse tüm seviyelerdeki lider kadroları artık tehdit oluşturamayacak durumda.

Elde ettiğimiz bu askeri başarı nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyaç duymuyoruz. Aslında hiçbir zaman duymadık. Aynı durum Japonya, Avustralya ve Güney Kore için de geçerli. Açıkça söylemek gerekirse, dünyanın en güçlü ülkesi olan ABD'nin başkanı olarak kimsenin yardımına ihtiyacımız yok."

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    nato sana saldiri olursa yardim eder ama sen saldirdin suçlusun onun icin yardim etmiyor bravo natoya 25 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yürrrüüüüü anca gidersin sarı tavuk 16 1 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Kimse günahını bile vermez sana. Manyak. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
