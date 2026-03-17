Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler

17.03.2026 16:28
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin İran yakınlarında herhangi bir askeri operasyonda yer almayacağını belirtti. Miçotakis ayrıca Trump'ın Hürmüz Boğazı çağrısına da "Basitçe söylemek gerekirse hayır. Yunanistan mevcut operasyon alanında yer almayacak" yanıtını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ülkesinin İran yakınlarında herhangi bir askeri operasyonda yer almayacağını duyurdu.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT

Miçotakis'in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefik ülkelere yaptığı çağrının ardından geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden sağlanabilmesi için Avrupa ve Asya ülkelerinin bölgeye askeri gemi göndermesi gerektiğini ifade etmişti.

"BASİTÇE SÖYLEMEK GEREKİRSE HAYIR"

Bloomberg etkinliğinde konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın böyle bir operasyona katılmasının gündemlerinde olmadığını net bir dille ortaya koydu. "Basitçe söylemek gerekirse hayır. Yunanistan mevcut operasyon alanında yer almayacak" ifadelerini kullanan Miçotakis, Avrupa ülkelerinin de benzer bir göreve sıcak bakmadığını düşündüğünü dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip bölgede güvenliğin sağlanması için Washington yönetimi müttefiklerine çağrıda bulundu.

ÜLKELER TRUMP'A DESTEK VERMEMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması küresel piyasaları etkilerken, ABD Başkanı Trump'ın boğazın güvenliği için müttefik ülkelere yaptığı askeri destek çağrısı karşılık bulmadı. Almanya, İngiltere, İspanya, Japonya, Avustralya, Yunanistan ve İtalya gibi birçok ülke operasyona katılmayacaklarını açıklayarak sürece mesafeli yaklaştı.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    hayret buda yola geldi demekki 7 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN NURETTİN AVGIN:
    Hayret, ilk defa ABD-İsraill' in yanında olmayı red edip doğru bir karar almışlar. 3 0 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Çünki Türkiye geldiğinde reis ayarı verdi:) 1 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump’ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu Trump'ın özel kalem müdürüne kanser teşhisi konuldu
Kuveyt’te “dost ateşiyle“ düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı Kuveyt'te "dost ateşiyle" düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Hizbullah’tan İsrail’in kara harekatına yanıt Roketler ateşlendi Hizbullah'tan İsrail'in kara harekatına yanıt! Roketler ateşlendi
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
Trump Almanya’dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür Trump Almanya'dan beklediği desteği bulamadı: NATO bir savunma örgütüdür

17:06
Fenerbahçe’den Dzeko’ya büyük ayıp
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
16:42
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
16:34
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Advertisement
