BAE ve Ürdün liderleri Dubai\'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu

17.03.2026 21:11
Orta Doğu'da savaş 17. gününde devam ederken, İran'ın misilleme saldırılarınauğrayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan,Ürdün Kralı II. Abdullah'ı Dubai'de ağırladı. İkilinin görüşmesinin gündeminiİran'ın bölge ülkelerine yönelik askeri faaliyetleri ve artan güvenlik riskleri oluştururken servis edilen fotoğraflardaki bir detay herkesin dikkatini çekti.

EGEMENLİK VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, iki lider İran'ın bölge ülkelerine yönelik eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Açıklamalarda, söz konusu faaliyetlerin yalnızca devletlerin egemenliğini değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve normları da ihlal ettiği vurgulandı.

"SARSILMAZ DAYANIŞMA" MESAJI

Görüşmede iki ülkenin karşılıklı güvenlik desteği öne çıktı:

Ürdün Kralı II. Abdullah, BAE'nin güvenliğini sağlamak adına attığı adımlara tam destek verdiklerini ifade etti.

Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise Ürdün'ün egemenliğine yönelik tehditlere karşı "sarsılmaz dayanışma" içinde olduklarını belirtti.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Liderler, askeri gerilimin düşürülmesi ve krizlerin çözümünde diplomatik yolların önceliklendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak yapılan açıklamalar, aynı zamanda savunma iş birliğinin artırılacağına da işaret etti.

ZİYARETTEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde liderlerin samimi bir ortamda bir araya geldiği görülürken, Müslüman iki liderin ramazanda oruçlu olmadıklarıellerindeki su şişelerinden anlaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları da en çok bu detaya takıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    din uydurmadır masaldır 4 37 Yanıtla
    250500 250500:
    Beynini kullanamayanlar anlamaz 0 0
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BIZ ZATEN BILIYORUZ NEYIN NE OLDUGU 29 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    size ne 3 11 Yanıtla
  • Ramazan Kaya Ramazan Kaya:
    Allahu alem 9 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    Ne oldukları biliniyor zaten 5 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
