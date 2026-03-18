Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu - Son Dakika
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu

Galatasaray\'ın Liverpool\'u elemesi halinde rakibi belli oldu
18.03.2026 00:54
Paris Saint-Germain, Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Galatasaray, Liverpool'u elemesi durumunda Devler Ligi'nde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti.

PSG, Chelsea karşısında iki maçta da aldığı galibiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

GALATASARAY ELERSE...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu - Son Dakika
