Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda - Son Dakika
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Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda

08.07.2026 13:31
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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, ikinci gününde devam eden tarihi NATO Zirvesi'ni Haberler.com'a değerlendirdi. Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar döneminin kapıda olduğunu vurgulayan Kaya, "Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki liderler diplomasisi sürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Tarihin en önemli zirvesi" olarak nitelendirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, hafızalardan silinmeyecek diplomatik hamleler ve görkemli karşılamaların ardından ikinci gününde Ankara'da sürüyor.

Zirve kapsamında NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler ağırlanırken, yerli ve yabancı medya mensupları zirveye büyük ilgi gösterdi. Tarihi zirvede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel de yer alıyor. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, zirveye dair değerlendirmelerini Haberler.com ile paylaştı.

Doç. Dr. Kaya şu ifadeleri kullandı: 

"Zirve içinde zirveler olan günler yaşıyoruz. Bu anlamda bu zirvenin NATO'nun tarihi bir zirvesi olduğu hem dış basın hem bizler tarafından yorumlanıyor. Yanılmadığımızı da görüyoruz.

DİKKAT ÇEKEN İLK DİYALOG

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye katılması zirvenin bir başka önemini de gösterdi. Trump'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı gitmezdim, onunla anlaşıyorum" şeklindeki sözleri, ikili görüşmelerde Trump ile Erdoğan arasında farklı bir diyalog olacağını gösterdi. Trump'ın uçağı iner inmez, sayın Cumhurbaşkanı'yla ilk teması önemliydi. Uçağın önünde uzun sohbet ettiler. Şunu söylediğini öğrendik; "Bu uçak yeni uçağım, ilk defa bu uçakla sana geldim." Bu ihtimamı size gösterdim demesi bence çok kıymetliydi.

İkili arasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonda da ayaküstü bir sohbet oldu. Bugün de ikili görüşmeler devam edecek.

"TRUMP'A CİDDİ BİR BASKI VAR"

Dün Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Burada bir Türk- Amerikan zirvesi gerçekleşti. Özellikle CAATSA yaptırımları, F35 meselesi, KAAN motorları hadisesi oldukça önemli. Trump'ın bu konularda yol alacağını görüyoruz. Bir yandan Trump'a ciddi bir baskı var; özellikle Türkiye ile anlaşmaması noktasında. Hem ABD'deki Yahudi lobisi hem Rum lobisi baskı yapıyor. 

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda diyebiliriz. Geçmişte görmüş olduğumuz her bahar döneminin ardından gelen kış dosyalarının yaşanmaması için; mutlaka kurumsal müttefiklik ilişkileri kapsamında yeni bir döneme başlanması gerekiyor. Donald Trump da bunu görüyor. Özellikle NATO nezdinde Güney Doğu Asya politikası bakımından Türkiye'nin önemi ve jeopolitik konumun sağlayacağı katkı çok değerli.

Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında bir liderler diplomasisi sürmeye devam edecek, ilişkilerde yeni bir dönem başlayacak. CAATSA yaptırımlarının kalkmasından sonra da artık Türkiye hem NATO hem bölgesi için barış üreten ama savunma sanayii kapasitesiyle barışa hizmet eden bir ülke olduğunu göstermiş olacak."

Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda - Son Dakika

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