Erhürman Taburcu Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu, yapılan tetkiklerde kalp krizi bulgusuna rastlanmadığını, doktorların kalp spazmı üzerinde durduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği bir sergi sırasında rahatsızlanarak ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından sabah saatlerinde taburcu edildi. Erhürman, sağlık durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Yapılan tüm tetkiklerin temiz çıktığını belirten Erhürman, doktorların ilk değerlendirmesine ilişkin, "Tahliller gayet iyi. Her şey temiz. Spazm gibi bir şey. Kalp krizi olmadığı kesin. Doktorlar kalp spazmı olabileceğini düşünüyor" dedi. Rahatsızlığın aniden başladığını anlatan Erhürman, "Bir anda sırtıma yayılan bir ağrı girdi. Terlemeye başladım, soğuk soğuk terledim. Gözüm karardı. Tansiyonumu ölçtüler, 6 çıktı. Ben yüksek tansiyon hastasıyım. Nabzım da çok düştü. Bütün göstergeler kalple ilgili bir şeyi işaret ediyordu" ifadelerini kullandı. Hastanede yapılan anjiyonun temiz çıktığını vurgulayan Erhürman, "Allah'a şükür anjiyo çok temiz çıktı. Tahliller de gayet iyi. Kalp krizini gösteren değerler için yapılan test negatif çıktı. O yüzden kalp krizi olmadığı kesin" diye konuştu. Doktorların değerlendirmesine göre yaşadığı rahatsızlığın hafif bir kalp spazmı olabileceğini ifade eden Erhürman, "Kalp spazmı diye düşünüyorlar. Küçük bir kalp spazmı gibi görünüyor" dedi.

Rahatsızlandığı sırada ambulansın tesadüfen etkinlik alanında bulunduğunu da anlatan Erhürman, "Biraz şanslı çıktım. Eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaydık. Tesadüfen benden önce bir davetli rahatsızlandı. Ambulans onun için çağrılmıştı. Davetli toparlanınca ambulans ayrılmak üzereydi, ben rahatsızlandım. İki dakika içinde geri geldi. O ağrı devam ettiği sırada ambulansın hemen gelmesi önemli oldu" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirten Erhürman, "Fırsat bu fırsat oldu. Normalde yaptırmadığımız kontrolleri de yaptık. Her şeyin temiz olduğunu gördük. Allah'a şükür bir problem yok. Biraz dinlenmek gerekiyor herhalde" dedi. - LEFKOŞA