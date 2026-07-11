Rize'de Yurt İnşaatında Çökme: 3 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Rize'de Yurt İnşaatında Çökme: 3 Bina Tahliye Edildi

Rize\'de Yurt İnşaatında Çökme: 3 Bina Tahliye Edildi
11.07.2026 15:30
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Rize'de yurt inşaatı sırasında istinat duvarı ve yol çöktü, 3 bina tahliye edildi. Ekipler önlem aldı.

RİZE'de bir yurt inşaatının temel kazısı sırasında istinat duvarı ile yolun çöktüğü, 2 binada oturan vatandaşların tahliye edildiği olayın ardından ekipler bölgede önlem aldı. Yol trafiğe kapatıldı, yağmur suyunun asfaltın altındaki toprakla temasının engellenmesi amacıyla çöken bölümün üzerine branda serildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İslampaşa Mahallesi'ndeki yurt inşaatı yakınında meydana geldi. Temel kazısı yapıldığı sırada, arka kısımda bulunan istinat duvarı ve önündeki yolun bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası bir tehlikeyi önlemek adına sokağa verilen doğal gaz akışını kesti. Çökmenin yaşandığı bölgede toprak hareketliliğinin devam etmesi üzerine, 3 binanın boşaltılmasına karar verildi. Binalardan birinin atıl olduğu belirlendi. Tahliye edilen 2 binada bulan 26 dairedeki vatandaşlar ise geceyi geçirmeleri için kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Göçen yol trafiğe kapatıldı. Yağmur suyunun asfaltın altındaki toprakla temasının engellenmesi amacıyla çöken bölümün üzerine branda serildi.

ÇÖKME ANINI GÖRÜP UYARMIŞ

Olaya şahit olan Şaban Pehlivan, "Yolda olan araçların aşağıya düşeceğinden şüphelendim. İndim aşağıya arabamı alırken yolun açıldığını gördüm. Yolda bir çocuk 2 yaşlı kadın vardı. Onlara seslendim. Ben balkona çıkmasaydım burada cenaze olurdu. Bağırdım, seslerim kısıldı" dedi.

Hasan Albayrak ise "Heyelan zamanında burada yoktum. Sonradan geldim. Millet evlerini boşaltılar. Kimi akrabasına kimi öğretmenevlerine götürüldü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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