Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken: Haluk Levent ile üç kez para karşılığı birlikte olduk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken: Haluk Levent ile üç kez para karşılığı birlikte olduk

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken: Haluk Levent ile üç kez para karşılığı birlikte olduk
11.07.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia, ifadesinde sanatçı Haluk Levent ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Correia, "Bu kişiyle 3 kez para karşılığı cinsel ilişkim oldu. Yanımda esrar maddesini net olarak kullandı. Bende onunla beraber uyuşturucu madde kullandım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia savcılık ifadesinde, görevden alınan Ekrem İmamoğlu, Ahbap derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

"DERİN PİŞMANLIK DUYUYORUM"

İfadesine başlarken, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Telefon şifremi gözaltına alındığımda kendi rızam ile vermiştim. Telefonum incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır." diyen Correia, devamında "Uyuşturucu madde kullandığım için derin pişmanlık içerisindeyim. Almış olduğum yanlış kararların sonuçlarını bugün çok daha net görmüş bulunmaktayım" diye konuştu.

"HALUK LEVENT İLE PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUK"

Kimseye iftira atmadan ve baskı altında kalmadan avukatları ve tercüman aracılığıyla bildiklerini anlatacağını söyleyen Portekizli model, Haluk Levent ile 13 Aralık 2021'de ilk kez iletişime geçtiğini ve Haluk Levent'in kendisine mesaj attığını iddia etti.

İkinci yazışmalarının 1 Ocak 2022'de olduğunu öne süren Correia, devamındaki yazışmaların 1 Şubat 2022 ve 8 Temmuz 2022'de olduğunu öne sürdü.

Haluk Levent ile üç kez para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Portekizli model, ifadesinde şunları söyledi:

"Haluk Levent isimli kişiden bahsetmek istiyorum. Bu kişi ile 13 Aralık 2021 yılında iletişime geçtik. Kendisi bana telefondan mesaj attı. Daha sonradan 1 Ocak 2022 yılında tekrardan yazıştık. 1 Şubat 2022, 8 Temmuz 2022 ve devamındaki yazışmalarımız telefonumda mevcuttur.

Bu kişiyle 3 kez para karşılığı cinsel ilişkim oldu. Yanımda esrar maddesini net olarak kullandı. Bende onunla beraber uyuşturucu madde kullandım. İki kez ödememi 1.000 Dolar şeklinde aldım. Son ödememi nasıl aldığımı hatırlamıyorum."

İfade tutanağında, Tessy Ramos Correia'nın savcılığa sunduğu yazışmaların tespit edilerek dosyaya eklendiği belirtildi.

EMİR SARIGÜL DETAYI

İfadesinde Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında birlikte olduğunu iddia eden Correia, "Kendisiyle 27 Kasım 2021 tarihinde cinsel birliktelik için yazıştık. Telefonumda çıkan yazışmalar bunun ispatıdır. Bu kişinin yanımda net olarak kokain maddesini kullandığına tanıklık ettim" dedi.

İMAMOĞLU HAKKINDA SKANDAL İDDİALAR

Savlık ifadesinde görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da çarpıcı iddialarda bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia, Antalya'da iki tekneden bahsetti.

Antalya'da tekneye bindiklerini, iki adet tekne bulunduğunu, birinde erkeklerin diğerinde ise kızların kaldığını ve toplamda 25-30 kişi olduğunu söyledi.

Kadınların hepsinin yapancı olduğunu ifade eden Correia, kendisinin bu teknede 2 ya da 3 gün kaldığını, bir gece Ekrem İmamoğlu ile de birlikte olduğunu ve hatta yanlarında Olga isimli bir kadının daha bulunduğunu öne sürdü.

Correia, ifadesinin ilgili bölümünde, "Bu teknede bir gece Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişki yaşadım. Cinsel ilişkimiz esnasında Olga isimli Rus kadında bizimle birlikte grup yaptı. Olga isimli kadın Ekrem İmamoğlu ile daha samimiydiler, tahmin ediyorum ki daha önceden tanışıklıkları vardı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Uyuşturucu, İmamoğlu, Portekiz, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken: Haluk Levent ile üç kez para karşılığı birlikte olduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
40 yıldır Mekke’de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş’ın vatan hasreti sona ediyor 40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor
Galatasaray’ın ilk rakibi belli oldu Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi: Kıbrıs meselesinde destek vurgusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erhürman ile bir araya geldi: Kıbrıs meselesinde destek vurgusu
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Galatasaray’dan 100 milyon Euro’luk dev bütçe: 2 dünya yıldızı birden geliyor Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk dev bütçe: 2 dünya yıldızı birden geliyor
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
14:07
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
11:58
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
10:46
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 16:37:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken: Haluk Levent ile üç kez para karşılığı birlikte olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.