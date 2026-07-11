Görüntülerin adresi Çin: Çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü - Son Dakika
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Görüntülerin adresi Çin: Çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü

11.07.2026 15:39
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Çin'de etkili olan Maysak Tayfunu'nun yol açtığı sellerde yılan çiftliklerinden 900'den fazla zehirli yılan kaçtı. Çiftçiler ise sel sularının içinde zehirli yılanları çıplak elleriyle yakaladılar.

Çin'de etkili olan Maysak Tayfunu, ülkenin birçok noktada sellere neden oldu. Guangxi eyaletindeki Hengzhou şehrinde iki barajın taşması sonucu çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı.

900'DEN FAZLA ZEHİRLİ YILAN KAÇTI

Bölgeyi vuran selde yılan yetiştirilen çiftliklerden aralarında zehirli yılanların da bulunduğu 900'den fazla yılan kaçtı. Yılan tarafından sokulan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hengzhou'daki hastanelerde panzehir stokları artırıldı. 

Yetkililer, kaçan yılanların evlere, merdiven boşluklarına, bina köşelerine ve nehir kıyılarına sığınabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan yılanlara müdahale etmemelerini istedi.

ZEHİRLİ YILANLARI ÇIPLAK ELLERİYLE YAKALADILAR

Bölge halkı ile yılan çiftliklerinde çalışan çiftçiler ise kaçan yılanları sel sularının içinde yakalamaya çalıştı.

 Çiftçilerin zehirli yılanları çıplak elleriyle yakalamaya çalıştıkları anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ÜLKE GENİLDE 38 KİŞİ ÖLDÜ

Maysak Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ülke genelinde 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 6 kişiden haber alınamıyor. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda 21 kişi, Hubei eyaletinde 11 ve Guangxi eyaletinde ise 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde "tüm imkanlarla" kurtarma çalışmalarının yürütülmesi talimatını verdi. 

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Çin Görüntülerin adresi Çin: Çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü - Son Dakika

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