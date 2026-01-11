Aşkın Nur Yengi yeni yıla Lord\'s Palace sahnesinde coşkuyla girdi

Kıbrıs'ta Lord's Palace Hotel'de düzenlenen yılbaşı gecesi, müzik ve eğlencenin bir an bile durmadığı özel bir organizasyona sahne oldu. Gecenin finalinde pop müziğinin sevilen ismi Aşkın Nur Yengi sahne alırken, öncesinde Ediz Onay ve orkestrası ile oryantal dans gösterisi izleyicilerle buluştu. Yılbaşı gecesi, katılımcılara görsel ve işitsel bir şölen yaşattı.

AÇILIŞTAN FİNALE MÜZİK VE EĞLENCE DOLU GECE

Yılbaşı programı, Ediz Onay ve orkestrasının sahnedeki performansıyla başladı. Canlı müzikle yükselen tempo, oryantal dans gösterisiyle zirveye çıktı. Gecenin finalinde ise Aşkın Nur Yengi sahneye çıkarak salonu dolduran konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Yengi, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

"SİYAH BANA UĞUR GETİRECEK Mİ?"

Sahne öncesinde kuliste gazetecilerle sohbet eden Aşkın Nur Yengi, 2025 yılının kendisi için oldukça yoğun geçtiğini ve konserden konsere koştuğunu söyledi. Sahne tarzına da değinen Yengi, genelde renkli kostümler tercih ettiğini ancak bu kez siyah giymek istediğini belirterek, "Bakalım siyah bana uğur getirecek mi?" sözleriyle gülümsedi. Sanatçı, Haluk Bilginer ve kızlarının bu yıl yeni yılı aileleriyle geçirdiğini de paylaştı.

SAHNEDE PASTA KESTİ, YENİ YIL DİLEKLERİNİ PAYLAŞTI

Eski ve yeni şarkılardan oluşan geniş repertuvarıyla sahnede adeta şov yapan Aşkın Nur Yengi, yeni yıla sahnede pasta keserek girdi. 2026 yılı için dünya barışı, sağlık, huzur ve bereket dileyen sanatçı, gecenin sonunda salonu dolduran konuklardan uzun süre alkış aldı. Lord's Palace'taki yılbaşı gecesi, müzikseverlerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.