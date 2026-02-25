Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı - Son Dakika
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
25.02.2026 11:09
Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağının düşmesi Türkiye'yi yasa boğa boğarken, kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2020 yılındaki yılbaşı kutlama videosu için verdiği görüntüler kaldı. O dönem Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan şehit pilot Bolat'ın görüntülerde "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" mesajını verdiği görülüyor.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı İzmir- İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü.

Korkunç kaza sırasında paraşütü açmasına rağmen mesafenin kısalığı nedeniyle şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'tan geriye ise 2020 yılında kaydedilen görüntüleri kaldı.

YILBAŞI KUTLAMA VİDEOSUNA YER ALMIŞ

O dönem Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan şehit pilot Bolat'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yılbaşı kutlama videosu için kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

"GÖKLERDEKİ İSTİKBALİMİZ İÇİN BURADAYIZ"

Videoda ekibiyle tokalaşarak savaş uçağına binen Bolat'ın uçağın kabininde "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" mesajını verdiği görülüyor.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş alana yayılırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir" denildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Kazayla ilgili basın mensuplarına açıklamada yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun. Olay yerindeyiz, aldığımız bilgiye göre 9'uncu Ana Jet Komutanlığımızdan kalkıştan kısa süre sonra F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı. Maalesef 1 şehidimiz var, naaşına ulaştık. Kaza yeri İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir'e bağlı Karesi mevkisinde yol kenarıdır" dedi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede başlatılan ve gece boyu devam eden çalışmalar, havanın aydınlanmasıyla da devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla, kapalı olan otoyolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

