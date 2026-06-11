Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam - Son Dakika
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Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam
11.06.2026 17:47
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının gelecek sezondaki transfer süreci için yaklaşık 250 milyon Euro'luk dev bir bütçe üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Transferlerde yüzde 80 başarı yakalamak zorunda olduklarını belirten Ilıcalı, ''İnce eleyip sık dokuyoruz ve teknik direktörümüzle tam bir uyum içinde kararlar alıyoruz'' dedi.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının gelecek sezondaki transfer süreci ve A Milli Takım'ın Dünya Kupası serüveni hakkında konuştu. 

TRANSFERE 250 MİLYON EURO

Acun Ilıcalı, Premier Lig'de kalıcı ve güçlü bir kadro mühendisliği oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek yeni dönem için yaklaşık 250 milyon Euro'luk dev bir bütçe üzerinde çalıştıklarını müjdeledi. Transfer sürecinde en ufak bir hata lükslerinin bulunmadığını vurgulayan başarılı iş insanı, "Şimdiye kadar yaptığımız transferlerde yüzde 80 oranında bir başarı yakaladık. İnce eleyip sık dokuyoruz ve teknik direktörümüzle tam bir uyum içinde kararlar alıyoruz." dedi.

Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

ARDA VE MİLLİ TAKIM İÇİN YORUM

Acun Ilıcalı, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'in dünya çapında bir hayran kitlesine ulaştığını belirterek, onun gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi. Son olarak A Milli Futbol Takımı'na olan güvenini de tazeleyen Ilıcalı, ''Turnuvada başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok yetenekli bir jenerasyon var. Umarım en az yarı final oynarız.'' ifadelerini kullandı. 

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebru Çelik Ebru Çelik:
    yüzde 80 başarı falan demiş ama geçmiş sezonları görmüyor mü insan kaç defa yanlış transfer yaptılar bunu artık öğrenecek miyiz yoksa gene aynı hatalar tekrar edilecek 0 0 Yanıtla
  • Övgü Anıl Kurt Övgü Anıl Kurt:
    250 milyon euro harcarken işçilerin maaşları donup kalıyo ama tabii futbolcu almak daha önemli herhalde 0 0 Yanıtla
  • Özlem Yalçın Özlem Yalçın:
    ya bu adamın parası bitmiyor mu valla hayvanlar için bi vakıf kursa ne olur 250 milyon euro diye geziyo da sokaktaki köpeklere kimse bakmıyo yazık vallaha 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam - Son Dakika
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