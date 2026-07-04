Times Meydanı\'nda Tarihi Kutlama

ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yıl dönümü kapsamında New York'taki ikonik Times Meydanı Topu tarihte ilk kez yılbaşı gecesi dışında bir günde indirildi.

ABD, bağımsızlığının 250'nci yıl dönümünü kutluyor. ABD Bağımsızlık Günü kapsamında New York'taki ikonik Times Meydanı Topu, tarihinde ilk kez yılbaşı gecesi dışında bir günde indirildi. Özel etkinlik, binlerce kişinin katılımıyla tarihi anlara sahne oldu. ABD'nin farklı saat dilimlerinde ve yerleşim bölgelerinde Bağımsızlık Günü'nün başlangıcını simgelemek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Times Meydanı Topu gün boyunca toplam sekiz kez aşağı indirileceği belirtildi. Böylece ülkenin farklı noktalarında gece yarısının gelişini temsil eden sembolik kutlamalar gerçekleştirildi.

Tarihi kutlamaların merkezi Times Meydanı oldu

Kutlamaların odak noktası haline gelen Times Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. New York Polis Departmanı (NYPD), etkinlik alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, binlerce polis görev yaptı. Meydanda toplanan on binlerce kişi, ABD'nin 250 yıllık tarihine tanıklık eden özel organizasyonu takip etti. Organizatörler tarafından gün boyu süren etkinliklerin en önemli bölümü olarak gösterilen gece yarısı geri sayımı sırasında meydandaki kalabalık coşkulu anlar yaşadı. Tarihi geri sayımın ardından Times Meydanı Topu bir kez daha aşağı inerken, meydanı dolduran vatandaşlar ve turistler kutlamalara eşlik etti.

"America 250" kutlamalarının en dikkat çeken etkinliklerinden biri

Özel organizasyon, Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250'nci yıl dönümünü anmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen "America 250" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. 1907 yılından bu yana her yıl yılbaşı gecesi gerçekleştirilen Times Meydanı Topu indirme geleneği, ilk kez farklı bir tarihte uygulanmış oldu. Dünyaca ünlü sembolün 4 Temmuz kutlamaları kapsamında hareket ettirilmesi, hem New Yorklular hem de kenti ziyaret eden turistler için tarihi bir an olarak kayıtlara geçti. - NEW YORK