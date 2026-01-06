İsviçre\'deki Yangın Faciası

İSVİÇRE'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında 40 kişinin yaşamını yitirdiği barın 2019'dan itibaren denetlenmediği bildirildi.

İsviçre basını, Crans-Montana Belediyesi yetkililerinin, yılbaşı kutlamalarında çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenlediğini duyurdu. Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud, eksiklikler nedeniyle üzgün olduklarını söyleyerek, barın 2020'den bu yana denetlenmediğini açıkladı. Crans-Montana genelinde kapalı alanlarda her türlü havai fişek kullanımının yasaklandığını aktaran Feraud, geçen yıl belediye sınırları içindeki 128 kamu kuruluşundan sadece 40'ının denetlendiğini belirtti.