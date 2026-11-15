Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses ve Asena çıkışı: Dünya saçması! - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses ve Asena çıkışı: Dünya saçması!

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Farah Zeynep Abdullah, Fatih Altaylı'nın programında İbrahim Tatlıses ile Asena'nın yıllar sonra aynı yılbaşı programında buluşmasına sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, "Dünya saçması bir şey ve bunu romantize ediyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirirken Altaylı'nın "Bak sinirlendi" yorumu dikkat çekti.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yılmaz Güney hakkındaki sözlerine yönelik eleştirileri değerlendiren Abdullah, İbrahim Tatlıses ile Asena'nın aynı yılbaşı programında buluşmasına da sert tepki gösterdi.

YILMAZ GÜNEY HAKKINDAKİ SÖZLERİNİ SAVUNDU

Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, daha önce Yılmaz Güney hakkında yaptığı açıklamalara değindi. Oyuncu, bir sanatçıyı ya da eserlerini beğenmeme hakkı olduğunu savunarak, "Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Ya da sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu?" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses ve Asena çıkışı: <a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> saçması!
Yılmaz Güney

Altaylı, Abdullah'ın Kanye West konserine gitmesi nedeniyle eleştirilmesini de hatırlattı. Kanye West'in kadına yönelik şiddet tartışmalarıyla anılması üzerinden yöneltilen eleştirilere karşı çıkan Abdullah, sanatçının eserlerini takip etmenin davranışlarını onaylamak anlamına gelmediğini belirtti.

Abdullah, "Onunla o aynı şey değil. Hiç alakası yok yani. Çünkü ben Yılmaz Güney filmi izleyebiliyorum ya. Çok saçma. Bu onu onaylıyorum anlamına gelmez" dedi.

"DÜNYA SAÇMASI BİR ŞEY"

Konuşmanın devamında İbrahim Tatlıses ve Asena'nın yılbaşı programında bir araya gelmesini örnek gösteren Abdullah, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İbrahim Tatlıses'in de sesi mükemmel. Hâlâ nasıl yılbaşı programı yaptırıyorlar anlamıyorum. Asena ve İbrahim Tatlıses yılbaşı programındaydı. Dünya saçması bir şey ve bunu romantize ediyorlar."

Farah Zeynep Abdullah'tan İbrahim Tatlıses ve Asena çıkışı: Dünya saçması!
Asena - İbrahim Tatlıses

Oyuncunun sözleri sırasında Fatih Altaylı da "Bak sinirlendi ayak sallanmaya başladı" diyerek Abdullah'ın tepkisine dikkat çekti.

İBRAHİM TATLISES VE ASENA ARASINDA NE YAŞANDI?

1990'lı yıllarda birlikte sahne alan İbrahim Tatlıses ve Asena, uzun süre aşk iddialarıyla konuşulmuştu. Asena, geçmişte yaptığı açıklamalarda Tatlıses tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü.

Asena, bacağından vurulduğu olayın ardından da Tatlıses'in saldırıyı azmettirdiğini iddia etmişti. Bu suçlamalar, Asena'nın geçmişte dile getirdiği iddialar olarak kayıtlara geçmişti.

İkilinin yıllar sonra aynı yılbaşı programında buluşması, Farah Zeynep Abdullah'ın eleştirilerinin odağında yer aldı.

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    Yorumlar (1)

  • mayat hayat mayat hayat:
    yeni mi aklına gelmiş yorum yapmak kaç sene önceki olay 0 0 Yanıtla
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