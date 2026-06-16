Erdoğan\'dan hicri yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımlandığı mesajla hicri yılbaşını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hicri yılbaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Hicri 1448'inci yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA