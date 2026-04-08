İstihdam 33 Milyona Ulaştı
08.04.2026 14:44
Özçelik, işsizlik oranının tek hanelerde kaldığını ve gençlerin istihdamına vurgu yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, "Toplam istihdam edilen sayımız 20 yıl önce 20 milyon seviyesindeyken bu yılbaşı itibariyle 33 milyon seviyesine ulaşmıştır. İşsizlik oranımız son 34 ayı aşkın bir zamandır tek haneli rakamlardadır ve bu 2026 Şubat ayı itibariyle de yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF 2026) 8-9 Nisan tarihlerinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde 100'den fazla kurum ve kuruluşu 'Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)' temasıyla OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen OKAF 2026 fuarına Samsun'da iş dünyası ile kariyerine yön vermek isteyen gençleri buluşturdu. Bölgedeki 9 paydaş üniversite güç birliği yaptığı fuarda paneller, teknoloji yarışmalar, sektörel atölyeler yer alacak. Etkinlikler, OMÜ kampüsü içerisinde yer alan Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Fuarın açılışına Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, il müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesi Ankara Devlet Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Nahide Saygün Akkal ve saz ekibi müzik dinletisi gerçekleştirdi.

ÇELİK: İSTİHDAM EDİLEN KİŞİ SAYISI 33 MİLYONA ULAŞTI

Son 23 yılda Türkiye'nin geliştiğini, çalışma hayatının büyüdüğünü ve istihdamın sürekli olarak artmaya devam ettiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, "Ülkemizin nüfusu 2000'li yıllarda 65 milyon civarındayken 2025 yılı sonu itibariyle 86 milyona ulaşmış. Toplam istihdam edilen sayımız 20 yıl önce 20 milyon seviyesindeyken bu yılbaşı itibariyle 33 milyon seviyesine ulaşmıştır. İşsizlik oranımız son 34 ayı aşkın bir zamandır tek haneli rakamlardadır ve bu 2026 Şubat ayı itibariyle de yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam rakamlarımızdaki bu olumlu seyrin daha da güzelleşmesi daha da ileriye gitmesi için bakanlık olarak çok önem vererek üzerinde durduğumuz çalışmalarımızı, mesaimizi yoğunlaştırdığımız alanların başında gençlerimizin istihdamı, genç nüfusumuzun istihdamı ve gençlerimizin istihdam alanlarının genişletilmesi meselesi en başta gelmektedir" diye konuştu.

2002'DEN 2026 YILI MART SONUNA KADAR 16 MİLYON VATANDAŞIMIZIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

2025 yılında işe yerleştirilen 1,5 milyon kişinin yüzde 34'ünün genç nüfus olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Özçelik, "Bugün sayıları 11,5 milyonun üstünde olan 15-24 yaş grubumuzdaki gençlerimizi çalışma hayatına kazandırırken istihdamda kalıcılıklarını sağlamak çok daha önemli bir konu haline gelmiştir. Bu noktada gençlerimizin iş hayatına geçişinde İŞKUR'un çok önemli programları olduğunu hatırlatmak istiyorum. 2012'den 2026 yılı Mart sonuna kadar İŞKUR'un aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 1,3 milyon kardeşimiz İŞKUR'un mesleki eğitim programlarından yararlanmış ve bu katılımcıların yüzde 38'ini gençlerimiz oluşturmuştur. Aynı dönemde 2,6 milyon vatandaşımız İŞKUR işbaşı eğitim programlarımızdan faydalanmış ve yine bu programdan yararlarının yüzde 51'i yine gençlerimiz olmuştur. 2002'den 2026 yılı Mart sonuna kadar İŞKUR 16 milyon vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık etmiştir. ve bu işe yerleşenlerin 5,5 milyon kişisi gençlerimizdir. Yine 2025 yılında işe yerleştirilen yaklaşık 1,5 milyon kişinin yüzde 34'ü gençlerimizden oluşmaktadır. Bu toplamda anlaşılacağı üzere bizler gençlerimizi sadece geleceğin bir unsuru olarak görmüyor, gençlerimizi aynı zamanda bugünün ortakları olarak ve kalkınma hamlemizin tam merkezine koyduğumuz bugünün sahipleri, bugünün ortakları olarak görüyoruz. Bu nedenle gençlerimizin istihdamına yaklaşımımızı sadece sayısal hedefler değil, gençlerimizin niteliklerini, yönelimlerini, becerilerini ve çalışma hayatına hazırlanmalarını esas alan bütüncül bir çerçevede ele aldığımızı önemli ifade etmek istiyorum" dedi.

Samsun'un birçok alanda cazibe merkezi olduğunu ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı, "19 Mayıs ve İstiklal şehri Samsunumuzda OMÜ'nün ev sahipliğinde bölgemizdeki 9 üniversitemizin de katılımıyla, akademisyenlerimizin, gençlerimizin katılımıyla bugün hep birlikte GÜÇ temasıyla kariyer fuarının açılışında bir aradayız. Tabi Samsun'u Türkiye yüzyılında Kuzey'in üretim merkezi olarak tanımlıyoruz. Özellikle Türkiye yüzyılında eğitimden sağlığa, sanayiden ticarete, adaletten güvenliğe, spordan, turizme, tarımdan ulaşıma kadar pek çok alanda Samsun cazibe merkezi olmaya başladı" diye konuştu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise "Gençlerimizin yarınlarına istikamet verecek, şehrimizin dinamiklerini akademiyle buluşturacak, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. 2019 yılından bu yana üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve meslek odalarının iş birliğiyle düzenlenen bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin sektörleri yakından tanıdığı, yeni bağlantılar kurduğu, staj ve istihdam imkanlarını değerlendirdiği, iş dünyasınınsa nitelikli ve stratejik insan kaynağına doğrudan ulaşabildiği son derece kıymetli platformlardır" dedi.

Konuşmaların ardından OKAF 2026 fuarının açılışı yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Kaynak: DHA

