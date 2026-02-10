Üsküdar Devlet Hastanesi\'ndeki skandalda yeni detay! Rüşvete yılbaşı zammı bile yapmışlar

Bu sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir skandal patlak verdi. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği tespit edildi. doktor G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

İKİ AY BOYUNCA TEKNİK TAKİP

Yürütülen operasyonda rüşvet alan doktorlara yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde teknik takip yapıldığı öğrenildi.

Doktorların para istediği bazı hastaların ücretleri kabul etmediği ve bunun üzerine CİMER'e bildirerek doktorları şikayet ettiği, hastanede ise bazı yetkililerin durumu emniyete bildirdiği ifade edildi.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Üroloji doktorluğu yapan 2 şahsın hastalardan ameliyat için rüşvet aldıkları belirlendi. Şüpheli doktor G.Ö.'nün hastalarından 20 ila 30 bin TL arası rüşvet aldığı, diğer doktor C.G.'nin ise Bin 200 ila 2 bin dolar arasında rüşvet aldığı tespit edildi.

ODALARINA GİZLİCE KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

CNN Türk'ün haberine göre; skandalla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İki ürologdan habersiz şekilde odalarına ses kayıt özelliği bulunan kamera yerleştirildiği, doktorlardan birinin döviz cinsinden diğerinin ise TL cinsinden hastalardan ameliyat parası karşılığında farklı tutarlarda meblağlar talep ettikleri belirlendi. Ayrıca doktorlardan birinin ameliyat başına 30 bin lira aldığı, yılbaşından sonra bu tutarı 40 bin TL'ye, diğerinin ise 1200 dolardan 2 bine yükselttiği iddia edildi.