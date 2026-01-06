Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı

Haberin Videosunu İzleyin
Firari zanlı Bursa\'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
06.01.2026 15:55  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Firari zanlı Bursa\'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Haber Videosu

Bursa'da cezaevinden izinli olarak çıkan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin gözaltı girişimine direnince ortalık savaş alanına döndü. Kırgız uyruklu şahıs önce 3 yaşındaki yeğeninin boğazına bıçak dayadı, kız kardeşini yaraladı. Zanlı kendisini balkona kilitleyerek güvenlik güçlerine zor anlar yaşatırken mahalle sakinleri o anları film gibi izledi

Bursa'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan ve cezaevinden izinli çıktıktan sonra dehşet saçan Kırgız uyruklu şahıs, önce 3 yaşındaki yeğeninin boğazına bıçak dayadı, ardından kendisini eve kilitleyerek güvenlik güçlerine ecel terleri döktürdü.

YILBAŞI SABAHI KABUSA DÖNDÜ

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkan 26 yaşındaki Mehrali Paşa, yılbaşı sabahı kız kardeşi Nazlı Paşa'nın evine gitti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, evden gönderilmek istenince bir anda saldırganlaştı. Mutfaktan aldığı bıçağı 3 yaşındaki yeğeni B.G.'nin boğazına dayayan zanlı, müdahale etmeye çalışan kız kardeşini ellerinden yaralayarak kayıplara karıştı.

BİR HAFTA SONRA GERİ DÖNDÜ: EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra yeniden kız kardeşinin evine gelen firari zanlı, evde kimseyi bulamayınca öfkesini eşyalardan çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, 15 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı kıskıvrak yakalamak için operasyon başlattı.

MÜZAKERECİ EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Polise teslim olmamak için direnen Mehrali Paşa, elindeki bıçakla balkona çıkarak kendisini kilitledi. Olay yerinde Özel Harekat ve müzakereci polisler sevk edilirken, itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı balkonun altına şişme branda açtı. Uzun süren ikna çabaları sırasında mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi kız kardeşini yaraladı
Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi kız kardeşini yaraladı

15 AYRI SUÇTAN 17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Yapılan ikna çalışmalarının ardından özel harekât ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Mehrali Paşa etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ FİLM İZLER GİBİ TAKİP ETTİ

Güvenlik güçleri zanlıyı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan mahalle sakinleri ise pes dedirtti. Tehlikeye aldırış etmeyen kalabalık, operasyon anlarını tıpkı bir aksiyon filmi izler gibi meraklı gözlerle takip etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi kız kardeşini yaraladı
Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi kız kardeşini yaraladı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Yılbaşı, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı - Son Dakika

Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu Bir yıllık emek dakikalar içinde yandı, 3 ton fındık kül oldu
CHP’li başkandan partisine zehir zemberek sözler CHP'li başkandan partisine zehir zemberek sözler
Dele-Bashiru’dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler Dele-Bashiru'dan Volkan Demirel itirafı: İstifasını duyar duymaz harekete geçmişler
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump’ın hedefindeki Grönland’a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin
Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem
Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı Duruşmanın sonunda salon karıştı, Maduro tek bir cümle haykırdı
Grönland’ı isteyen Trump’a, Avrupa ülkesinden üstü kapalı destek Grönland'ı isteyen Trump'a, Avrupa ülkesinden üstü kapalı destek
Mısır, Benin’i zor da olsa uzatmalarda yendi Mısır, Benin'i zor da olsa uzatmalarda yendi

17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:44
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi
16:41
Suriye’de gerilim tırmandı Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
Suriye'de gerilim tırmandı! Terör örgütünün hedefleri vuruluyor
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey’e saldırı girişimi Şahıs tanıdık çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
16:06
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz
15:27
Resmen açıklandı Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
15:22
Özgür Özel’den “Seyyanen zam“ çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Özgür Özel'den "Seyyanen zam" çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
14:58
Anlaşma tamam İşte İrfan Can Kahveci’nin yeni takımı
Anlaşma tamam! İşte İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı
14:35
Yüzyılın Konut Projesi’nde İstanbul ve Ankara için kura tarihi netleşti
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için kura tarihi netleşti
14:31
Araç muayene ücretlerine okkalı zam Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi
14:24
Arda Güler hakkında şoke eden iddia
Arda Güler hakkında şoke eden iddia
14:18
Maduro’nun eşi dövüldü mü İddiaları güçlendiren detaylar
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
13:58
ABD’de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
13:47
EFT ve havale ücretlerine zam
EFT ve havale ücretlerine zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 17:28:52. #7.11#
SON DAKİKA: Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.