Firari zanlı Bursa\'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı

Bursa'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan ve cezaevinden izinli çıktıktan sonra dehşet saçan Kırgız uyruklu şahıs, önce 3 yaşındaki yeğeninin boğazına bıçak dayadı, ardından kendisini eve kilitleyerek güvenlik güçlerine ecel terleri döktürdü.

YILBAŞI SABAHI KABUSA DÖNDÜ

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkan 26 yaşındaki Mehrali Paşa, yılbaşı sabahı kız kardeşi Nazlı Paşa'nın evine gitti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, evden gönderilmek istenince bir anda saldırganlaştı. Mutfaktan aldığı bıçağı 3 yaşındaki yeğeni B.G.'nin boğazına dayayan zanlı, müdahale etmeye çalışan kız kardeşini ellerinden yaralayarak kayıplara karıştı.

BİR HAFTA SONRA GERİ DÖNDÜ: EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra yeniden kız kardeşinin evine gelen firari zanlı, evde kimseyi bulamayınca öfkesini eşyalardan çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, 15 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı kıskıvrak yakalamak için operasyon başlattı.

MÜZAKERECİ EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Polise teslim olmamak için direnen Mehrali Paşa, elindeki bıçakla balkona çıkarak kendisini kilitledi. Olay yerinde Özel Harekat ve müzakereci polisler sevk edilirken, itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı balkonun altına şişme branda açtı. Uzun süren ikna çabaları sırasında mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

15 AYRI SUÇTAN 17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Yapılan ikna çalışmalarının ardından özel harekât ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Mehrali Paşa etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahsın 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ FİLM İZLER GİBİ TAKİP ETTİ

Güvenlik güçleri zanlıyı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan mahalle sakinleri ise pes dedirtti. Tehlikeye aldırış etmeyen kalabalık, operasyon anlarını tıpkı bir aksiyon filmi izler gibi meraklı gözlerle takip etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.