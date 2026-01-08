Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını: 40 Ölü - Son Dakika
Dünya

Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını: 40 Ölü

Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını: 40 Ölü
08.01.2026 12:09
İsviçre'deki yangında 40 kişi yaşamını yitirdi. Bar işletmecisinin suç kaydı bulundu.

İSVİÇRE'nin kayak merkezi kasabası Crans- Montana'da yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın işletmecisinin Fransa'da fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu bildirildi.

İsviçre'nin kayak merkezi kasabası Crans-Montana'daki 'Le Constellation' isimli barda yılbaşı kutlamalarında çıkan ve 40 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yangında, barın işletmecisinin Fransa'da suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; barın işletmecisi 49 yaşındaki Jacques Moretti, 2008 yılında Fransa'nın Annecy kentinde fuhuş suçundan, 8 ayı ertelemeli olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberlerde ayrıca Moretti'nin 2010 yılında Bastia'da dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği belirtildi.

İsviçre makamları, Moretti ve eşinin ülkeden kaçma riski bulunmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Valais Kantonu'ndaki popüler kayak merkezi Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları sırasında barda çıkan yangında, 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 119 kişinin de yaralandığı açıklanmış, yangının da tavana yakın mesafede tutulan şampanya şişelerindeki maytaplı mumlardan çıktığı ihtimali üzerinde durulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: DHA

Yılbaşı, Montana, İsviçre, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını: 40 Ölü - Son Dakika

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
SON DAKİKA: Crans-Montana'da Yılbaşı Yangını: 40 Ölü - Son Dakika
