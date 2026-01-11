Uludağ\'a Ziyaretçi Artışı

TÜRKİYE'nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, 2025 yılında 1 milyon 359 bin 543 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Aynı dönemde Milli Park Gişeleri'nden 311 bin 137 araç geçiş yaptı. 2024 yılına kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 3,52 oranında artış yaşanırken, araç sayısı ise yüzde 0,52 oranında azaldı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'da oteller sezonu 19 Aralık'ta açarken, kayak sezonu ise 29 Aralık'ta başladı. Kar kalınlığının 58 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olurken, pistler kayakseverlerle doldu. Uludağ'da 16 Ocak'ta başlayacak sömestir ile birlikte yoğunluğun artması bekleniyor.

Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ, 2025 yılında 1 milyon 359 bin 543 kişiyi ağırladı. Milli Park Gişeleri'nden aynı dönemde 311 bin 137 araç geçiş yaptı. 2024 yılında ise Uludağ'ı 1 milyon 313 bin 311 kişi ziyaret ederken, 311 bin 619 araç gişelerden geçiş yaptı. Böylece 1 yılda kişi sayısı yüzde 3,52 oranında artarken, araçların sayısında ise yüzde 0,52 oranında azalma görüldü.

2025 yılında Milli Park Gişeleri'nden geçiş yapan araçlar; 845 bin 88 otomobil, 242 bin 625 minibüs, 134 bin 100 midibüs, 132 bin 795 otobüs ve 4 bin 935 motosiklet olarak belirlendi. 2024 yılında ise 848 bin 238 otomobil, 210 bin 630 minibüs, 144 bin 25 midibüs, 106 bin 200 otobüs ve 4 bin 218 motosiklet Uludağ'a çıktı.

YILBAŞINDA TATİLCİ SAYISI YÜZDE 36,97 ORANINDA AZALDI

Uludağ, 2025 yılbaşında 11 bin 992 yerli ve yabancı turisti ağırlarken, 2 bin 92 otomobil, 140 minibüs, 29 midibüs, 20 otobüs ve 11'i motosiklet olmak üzere toplamda 2 bin 292 araç Milli Park Gişeleri'nden geçti. Bu yılbaşında ise Uludağ'a 7 bin 502 tatilci çıkarken, bin 477 otomobil olmak üzere toplamda bin 646 araç zirveye geçiş yaptı. Bu yılbaşında Uludağ'a çıkan kişi sayısı, 2025 yılbaşına göre yüzde 36,97, Milli Park Gişeleri'nden geçen araç sayısı ise yüzde 28,19 oranında azaldı.