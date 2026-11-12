Bitcoin\'de 18 yıllık seri bozulabilir

Bitcoin (BTC), 2025'i yüzde 6,34 kayıpla kapattıktan sonra 2026'da da şimdiye kadar yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti. Kripto para yıl sonuna kadar yaklaşık 87 bin 500 dolar olan yılbaşı fiyatının üzerine çıkamazsa 18 yıllık tarihinde ilk kez art arda iki yılı ekside kapatacak.

Kripto paranın yıllık getirileri, ekside kapanan her yılın ardından artıda kapanan bir yıl geldiğini gösteriyor. Bitcoin'in en büyük düşüşlerini yaşadığı 2018 ve 2022'deki ayı piyasaları da art arda iki yıllık kayba dönüşmedi.

2018 VE 2022'DE KAYIPLAR ÇOK DAHA BÜYÜKTÜ

Bitcoin 2018'de yüzde 74, 2022'de ise yüzde 64 değer kaybederek yatırımcıların varlıklarının büyük bölümünü sildi. 2025 ve 2026'daki kayıplar birlikte hesaplandığında toplam düşüş yaklaşık yüzde 21'de kalıyor.

Kripto para 2024'te yüzde 120'nin üzerinde yükselmişti. Bu nedenle 2024 başında Bitcoin alan yatırımcılar sonraki düşüşe rağmen kazançlı durumda bulunuyor.

ZİRVEDEN KAYIP YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Kayıplar takvim yılı yerine piyasanın zirvesinden ölçüldüğünde tablo değişiyor. Bitcoin, Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla zirveye çıktıktan sonra 2026'da 58 bin doların altına inerek yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

Analistler, kurumsal yatırımcı tabanının büyümesini, spot Bitcoin ETF'lerini ve derinleşen piyasa likiditesini düşüşlerin önceki ayı piyasalarına göre daha sınırlı kalmasının olası nedenleri arasında gösteriyor. Bitcoin, 2018'deki çöküşün ardından 2019'da yaklaşık yüzde 92, 2022'nin ardından da 2023'te yüzde 155'in üzerinde yükselmişti.

Yılın bitmesine 50 gün kala Bitcoin'in yılı artıda kapatması için yaklaşık yüzde 19 yükselmesi gerekiyor. Yayım sırasında Bitcoin 73 bin 600 dolardan işlem görüyor.