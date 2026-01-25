İsviçre Bar Yangını: İşletme Sahibi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İsviçre Bar Yangını: İşletme Sahibi Serbest Bırakıldı

İsviçre Bar Yangını: İşletme Sahibi Serbest Bırakıldı
25.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılbaşı gecesi bar yangınında 40 kişinin yaşamını yitirmesi sonrasında Jacques Moretti serbest bırakıldı.

İsviçre'de yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında 40 kişinin hayatını kaybettiği bar yangını soruşturmasında gözaltında tutulan işletme sahibi Jacques Moretti kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtalya Başbakanı Meloni kararı eleştirerek İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'yu başkent Roma'ya geri çağırdı.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi 40 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma devam ederken, işletme sahibi Fransız asıllı Moretti çiftinden 9 Ocak tarihinde gözaltına alınan Jacques Moretti, Cuma günü kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Moretti hakkındaki suçlamalarla ilgilenen mahkeme, Moretti'nin kefalet şartlarının 200 bin İsviçre frangı (yaklaşık 253 bin dolar) ödeme ve her gün polise bildirimde bulunacak şekilde adli kontrol şartı içerdiğini belirtti.

Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti'nin avukatları, tahliye kararının yayımladıkları yazılı açıklamada çiftin yetkililerin bütün taleplerine uygun şekilde hareket etmeye devam edeceklerini teyit etti.

İtalyan hükümetinden karara sert tepki

Mahkeme kararı, olayda 6 vatandaşının hayatını kaybettiği İtalya hükümetinin tepkisini topladı. Roma yönetimi mahkeme kararını resmi şekilde protesto ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni kararı, "Yılbaşı gecesi yaşanan trajedinin kurbanlara ve sevdiklerini kaybeden ailelere bir hakaret" olarak nitelendirdi. Meloni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İsviçreli yetkililerden bir cevap beklemektedir" dedi.

"Mahkeme kararı, suçun ciddiyeti rağmen verildi"

Meloni açıklamasında, iddia edilen suçun ciddiyetini, Jacques Moretti'nin yurt dışına kaçma riskini ve delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik ihtimalleri göz önünde bulundurma çağrısında bulunarak, tüm söz konusu risklere rağmen mahkemenin bu kararı aldığının altını çizdi.

İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Roma'ya geri çağrıldı

Meloni ayrıca, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile birlikte İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'ya İsviçre'nin Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal iletişime geçme çağrısında bulundu. Meloni ayrıca, "Tüm İtalya, gerçeğin ve adaletin ortaya çıkmasını ve bu felaketin ardından, ailelerin acılarını ve beklentilerini tam olarak dikkate alan önlemler alınmasını yüksek sesle talep etmektedir" ifadelerini kullanarak, Bakan Tajani ile birlikte, atılacak sonraki adımların belirlenmesi için Büyükelçi Cornado'nun başkent Roma'ya geri çağrılmasının emredildiğini aktardı.

Barı işleten Fransız çift hakkında soruşturma açıldı

Polis tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Moretti çiftinin ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu bedensel zarar verme ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından şüpheli bulunduğu bildirilmişti. Olaya ilişkin ön soruşturma sonuçlarına göre, kutlama sırasında tavana çok yakın taşınan şişelerin üzerindeki havai fişekler yangının muhtemel nedeni olarak gösterilmişti.

İsviçreli savcılar, her biri en az 10 saat sürecek şekilde iki duruşmada "Le Constellation" barındaki güvenlik önlemleri ve yenileme çalışmalarına ilişkin başlıklarda çiftin savunmasının alındığını bildirmişti. Ayrıca olaya ilişkin arama emirleri çıkarıldığı, çeşitli kanıtların ele geçirildiği ve varlıklara el konulduğu hatırlatılmıştı. - BERN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Yılbaşı, İsviçre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsviçre Bar Yangını: İşletme Sahibi Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak

15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
13:51
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü Katiller kaçarken böyle yakalandı
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 15:55:00. #7.11#
SON DAKİKA: İsviçre Bar Yangını: İşletme Sahibi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.