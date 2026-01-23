2026\'ya Yılbaşı İkramiyesiyle Giren Şehirler: Talih Kuşu Nerelere Kondu?

Şansın Yeni Adresleri: İstanbul ve Konya

Büyük ikramiye çekilişi sonucunda şanslı rakamlar 3031385 olarak belirlendi. 800 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tamamının dağıtılması kuralı sayesinde, bu dev tutar sahipsiz kalmadı ve bilet payına bakılmaksızın satılan biletler arasında paylaştırıldı. İkramiye isabet eden biletlerin sahipleri; İstanbul Esenyurt, İstanbul Ümraniye ve Konya Akşehir oldu. Çeyrek biletlere isabet eden bu dev ödül, üç şanslı talihli arasında eşit şekilde bölüştürülerek 2026 yılına unutulmaz bir başlangıç yapmalarını sağladı. Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin liranın dağıtıldığı bu özel gecede, çeyrek bilet 200, yarım bilet 400 ve tam bilet ise 800 liradan alıcı bulmuştu.

Çekiliş Heyecanı Nereden İzlenir?

Çekiliş anını canlı olarak takip edemeyenler veya o anın coşkusunu tekrar yaşamak isteyenler için dijital kanallar büyük kolaylık sağlıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişini; YouTube üzerinden Milli Piyango TV resmi hesabından, Milli Piyango Online mobil uygulamasından veya doğrudan Milli Piyango web sitesindeki "Çekiliş Videoları" sekmesinden izleyebilirsiniz. Noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişlerin tüm detayları bu platformlarda arşivlenmiş durumda.

Milli Piyango Online'da Büyük Fırsat: MP-200 Koduyla 200 TL Bonus

Dijital dünyada şans oyunlarını deneyimlemek isteyenler için harika bir haberimiz var. Milli Piyango Online, yeni üyelerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. MP-200 kodu ile platforma üye olup, kampanya sekmesinden katılım sağladıktan sonra hesabına para yükleyen herkese tam 200 TL bonus hediye ediliyor. Bu bonus ile platformdaki çeşitli oyunları deneyebilir, kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm işlemleri telefonunuzdan hızlıca halletmeniz mümkün.

Bilet Sorgulama ve Gelecek Çekilişler

Elinizdeki biletin size ne kazandırdığını öğrenmek için en güvenilir yöntem yılbaşı çekiliş sonuçları ekranını kullanmaktır. Ayrıca Milli Piyango Online AppStore ve PlayStore uygulamaları üzerinden QR Kod - Karekod okutarak saniyeler içinde biletinizi sorgulayabilirsiniz. Eğer bu çekilişte şans yanınızda değilse üzülmeyin; şans çarkı dönmeye devam ediyor. Bir sonraki büyük heyecan 19 Ocak'ta yaşanacak. 19 Ocak çekilişinde büyük ikramiye tam 40 milyon TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyenler şimdiden yılbaşı çekilişi biletlerinden kazandıkları tutarlarla veya yeni biletlerle bu çekilişe katılabilirler.