Adapazarı'nda polisten lahana yüklü traktörle takip: Kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda polisten lahana yüklü traktörle takip: Kaçan şüpheli yakalandı

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Adapazarı\'nda polisten lahana yüklü traktörle takip: Kaçan şüpheli yakalandı
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Adapazarı\'nda polisten lahana yüklü traktörle takip: Kaçan şüpheli yakalandı
Haber Videosu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde yapılan uygulamada durdurulmak istenen İ.A. isimli şahıs, ihtara uymayarak yaya şekilde kaçtı. Bir yunus polisi şüpheliyi koşarak takip ederken başka bir polis memuru da bölgedeki lahana yüklü traktöre binerek kovalamaya katıldı. Yakalanan şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu ve hakkında adli işlem başlatıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'da uyuşturucu şüphelisinin kaçışı sırasında yaşanan ilginç kovalamaca kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şüphelinin peşine bir yunus polisi koşarak düşerken, diğer polis memuru römorkunda lahana yüklü traktöre binerek kovalamacaya katıldı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında meydana gelen olayda, şüphe üzerine durdurulmak istenen İ.A. isimli şahıs, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahsın peşinden koşan bir yunus polisi kovalamacayı sürdürürken, diğer polis memuru bölgede bulunan römorkunda lahana yüklü traktöre bindi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İlginç kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuUyuşturucuAdapazarı3. SayfaKaraköySakaryaGüncelPolisSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    polis amca koş koş formsuzsun 0 0
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