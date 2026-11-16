Kocaelispor'da 3 isim Fenerbahçe maçında yok, Zoukrou yetişecek mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'yi ağırlayacak Kocaelispor'da Bruno Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giyemeyeceği belli oldu. Körfez Brunga Tesisleri'nde soruları yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, yalnızca Tanguy Zoukrou'nun yetişme ihtimali bulunduğunu söyledi; maçtan puansız ayrılmak istemediklerini de belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor'da hazırlıklar devam ediyor.
SELÇUK İNAN'DAN AÇIKLAMA
Körfez Brunga Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmadan puansız ayrılmak istemediklerini belirtirken, takımdaki eksikler hakkında da konuştu.
''ARAMIZDA OLMAYACAK''
Sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi veren İnan, "Tanguy Zoukrou yavaş yavaş bizimle çalışmalara başlayacak. Bruno Petkovic, kendisini nasıl hissettiğine bağlı olarak önümüzdeki hafta bizimle antrenmanlara başlayacak. Haidara'nın sakatlığı biraz uzun sürecek. Show, anladığım kadarıyla birkaç hafta aramızda olmayacak. Fenerbahçe maçı özelinde belki Zoukrou'nun yetişme ihtimali olabilir. Onun dışındakiler aramızda olmayacak" cümlelerine yer verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)