Taner Yıldız\'ın avukatı asılsız fon iddialarına 500 bin TL\'lik tazminat davası açtı

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk, müvekkili hakkında bazı basın organlarında yer alan fon işlemlerine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yıldız'ın fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve bu işlemlerden 144,5 milyon lira kazanç elde ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Savruk, söz konusu iddiaların herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmadığını belirterek müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini ifade etti.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Avukat Mehmet Savruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur."

500 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

İddiaları yayımlayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyuran Savruk, Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açıldığını bildirdi.

Davanın 2026/397 esas sayılı dosya üzerinden yürütüldüğünü belirten Savruk, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64660 soruşturma sayılı dosyası kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Savruk, müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddederek hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda Savruk, "Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum" ifadelerini kullandı.