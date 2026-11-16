Taner Yıldız'ın avukatı asılsız fon iddialarına 500 bin TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Taner Yıldız'ın avukatı asılsız fon iddialarına 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taner Yıldız\'ın avukatı asılsız fon iddialarına 500 bin TL\'lik tazminat davası açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Taner Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk, fon iddiaları nedeniyle 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı ve suç duyurusunda bulundu. Savruk, 555 milyon liralık işlem hacmi ve 144,5 milyon TL kazanç iddialarının somut belgeye dayanmadığını belirtti.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın avukatı Mehmet Savruk, müvekkili hakkında bazı basın organlarında yer alan fon işlemlerine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yıldız'ın fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve bu işlemlerden 144,5 milyon lira kazanç elde ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Savruk, söz konusu iddiaların herhangi bir somut bilgi veya belgeye dayanmadığını belirterek müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini ifade etti.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

Avukat Mehmet Savruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur."

500 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

İddiaları yayımlayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyuran Savruk, Kayseri 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açıldığını bildirdi.

Davanın 2026/397 esas sayılı dosya üzerinden yürütüldüğünü belirten Savruk, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/64660 soruşturma sayılı dosyası kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Savruk, müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddederek hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda Savruk, "Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacakÇiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiasıFon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istediFon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: Borsada satış baskısına karşı yeni adım atıldıSPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: Borsada satış baskısına karşı yeni adım atıldı
Kaynak: İHA
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanıTaner YıldızTRT TabiiPolitikaEkonomiEnerjiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Selimk Selimk:
    atış serbest diye düşünenler bir daha düşünsün. çoğu kişi olmasını istediği şeyi iddia olarak oraya atıyor klavye başında. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü Ali Emre Ballı’nın kız arkadaşından ’Şahap Kavcıoğlu’ iddiası Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşından 'Şahap Kavcıoğlu' iddiası
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
17:03
Emre Belözoğlu’ndan Greenwood’a özel talimat
Emre Belözoğlu'ndan Greenwood'a özel talimat
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’den aldığı para belli oldu
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 17:07:10. #7.12#
SON DAKİKA: Taner Yıldız'ın avukatı asılsız fon iddialarına 500 bin TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android