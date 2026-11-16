Ömer Çelik\'ten fon soruşturması açıklaması: Hiçbir şey faili meçhul kalmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin sonuna kadar takip edileceğini belirterek ihmali, kusuru ve kastı bulunanların hesap vereceğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çelik, dolandırıcılarla meşru yatırımcıların birbirinden ayrıldığını ve mağdur vatandaşların zararlarının giderilmesinin öncelikli konular arasında bulunduğunu ifade etti.

MYK TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Çelik, fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdi. Sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda takip edildiğini belirten Çelik, soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

FON KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Fon soruşturmasına ilişkin mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Çelik, Cumhurbaşkanının talimatıyla oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Soruşturmada dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilerle meşru yatırımcıların birbirinden hassasiyetle ayrıldığını belirten Çelik, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkarılması için sonuç alıcı bir yaklaşım yürütüldüğünü ifade etti.

Çelik, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinin de çalışmaların en önemli başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.

"İHMALİ, KUSURU VE KASTI OLANLAR HESAP VERECEK"

Sorumluların tespit edilmesi ve hukuki sürecin işletilmesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Çelik, ihmali, kusuru ve kastı bulunanların hesap vereceğini belirtti.

Çelik, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır."

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ ÖNCELİKLİ

Çelik'in açıklamalarında, fon soruşturmasından etkilenen vatandaşların haklarının korunması da öne çıktı. Fonların tasfiye süreci ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, sürecin kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir anlayışla yürütüldüğünü kaydetti.

AK Parti Sözcüsü, soruşturmanın bütün boyutlarının ortaya çıkarılması ve sorumluların hesap vermesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.