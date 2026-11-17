Bahreyn'de birden fazla patlama sesi duyuldu. Olası İran füze veya İHA saldırısına karşı uyarılar yapılırken, patlamaların hangi bölgelerde meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açıp açmadığı henüz açıklanmadı.

İRAN SON BEŞ GÜNDE İKİ KEZ SALDIRDI

Bahreyn, 13 ve 15 Kasım tarihlerinde İran'ın İHA saldırılarının hedefi oldu. İran Devrim Muhafızları, 15 Kasım'da Bahreyn'deki Riffa helikopter üssünde bulunan ABD hava savunma radar sistemini altı İHA ile hedef aldığını açıkladı. Bahreyn ordusu ise İran'a ait hava unsurlarının engellenerek imha edildiğini duyurdu.

13 Kasım'daki saldırıda da İran, ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğunu savunmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise iki İran İHA'sının düşürüldüğünü, saldırıda can kaybı veya hasar yaşanmadığını açıklamıştı.

ABD'NİN 5. FİLOSU BAHREYN'DE

Basra Körfezi'nde stratejik bir konumda bulunan Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filosu'na ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki Amerikan askeri tesisleri, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle kritik öneme sahip.

Aylar boyunca büyük ölçüde sakin kalan Bahreyn'de son günlerde yeniden saldırıların yaşanması, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.

GÖZLER ABD VE BAHREYN'DEN GELECEK AÇIKLAMALARDA

Son patlamaların ardından Bahreyn yönetimi ve ABD ordusundan gelecek açıklamalar bekleniyor. Yeni olayın İran kaynaklı bir saldırı olduğunun doğrulanması halinde Bahreyn, beş gün içinde üçüncü kez hedef alınmış olacak.