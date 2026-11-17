Özbekistan'da düzenlenen bir düğünde sahne alan şarkıcı, kendisine para takarken sınırı aştığını düşündüğü bir davetliye sert tepki gösterdi. Davetlinin davranışına sinirlenen şarkıcı, müziğe ara vererek "Burada 5 bin som verip istediğim işi yaptırırım deme" sözleriyle çıkıştı.

"KENDİNE GEL, HADDİNİ BİL"

Düğün sırasında şarkıcıya para takmak isteyen bir davetlinin davranışı gerginliğe neden oldu. Davetliye sert sözlerle seslenen şarkıcı, "Kendine gel, her yerde şımarıklık yapma. Haddini bil, haddini bil. Burada 5 bin som verip istediğim işi yaptırırım deme, anladın mı?" ifadelerini kullandı.

"İÇKİNİZİ KALDIRABİLECEĞİNİZ KADAR İÇİN"

Tepkisini sürdüren şarkıcı, davetliyi şikayet edebileceğini de belirterek "Gerekirse hakkında şikayette bulunurum. İçki içip de böyle davranılmaz. Kendinizi toparlayın. İçiyorsanız, içkinizi kaldırabileceğiniz kadar için" dedi.

Şarkıcının sert çıkışıyla düğündeki eğlence kısa süreli gerginliğe dönüştü. Davetlinin şarkıcıya yönelik tam olarak nasıl bir davranışta bulunduğu ise aktarılan bilgilerde açıklanmadı.