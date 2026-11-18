Malatya'da kontrolden çıkan tır Hekimhan Tüneli çıkışında devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya-Sivas karayolu Hekimhan Tüneli çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı; ilk müdahalenin ardından iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya- Sivas karayolu Hekimhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 ADF 758 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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