Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. M.D.'nin kullandığı 06 BCJ 034 plakalı otomobil ile S.Ö. idaresindeki SP Q 44 yabancı plakalı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile 06 BCJ 034 plakalı araçtaki F.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.