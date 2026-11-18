Roma Sapienza Üniversitesi Sanat ve Felsefe Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, Türk ve İtalyan arkeologların 65 yıldır Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Restelli, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk ve İtalyan arkeologların Arslantepe Höyüğü'nde 1961'den bu yana yürüttüğü arkeolojik kazılar hakkında sunum yaptı.

1996'dan bu yana Türkiye'deki arkeolojik çalışmalara katıldığını belirten Restelli, Türkiye'de kendisini evinde hissettiğini ve daha uzun yıllar çalışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Restelli, "Arslantepe 1961-2026, Kadınlar ve Arkeolojinin Üç Nesli: İtalyan-Türk İşbirliğinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Yolculuğu" başlıklı sunumunda, İtalyan arkeologların 65 yıldır Arslantepe'de yürüttüğü çalışmaların sürdüğüne işaret etti.