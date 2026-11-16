Darende'de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende'de kalp krizi geçiren hasta, kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Hastanın ileri tetkik ve tedavi için nakledildiği Malatya'da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K. (39) burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi. E.K.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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