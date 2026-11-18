Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Masatlı ve eşi Esra Masatlı, şehit Zehir'in babaevini ziyaret ederek aile fertleri ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette, şehit Zehir için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Zehir ile Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit olmuştu.