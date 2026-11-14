Elazığ-Malatya karayolunda akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: 38 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Elazığ-Malatya karayolunda akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: 38 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ-Malatya karayolunda İdris T. (38) yönetimindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle şarampole devrildi ve kısa sürede yanmaya başladı. Kabinde sıkışan sürücü kurtarılamadı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldükten sonra AFAD ekipleri cansız bedeni araçtan çıkardı; cenaze otopsi için morga götürüldü.
Elazığ'da şarampole devrilen akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Olay, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris T. (38) idaresindeki 27 GH 715 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tanker kısa sürede alevlere teslim oldu.
CANSIZ BEDENİ AFAD ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni AFAD tarafından araçtan çıkartıldı.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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