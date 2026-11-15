Malatya Doğanşehir'de kontrolden çıkan pikap takla attı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya Doğanşehir'de kontrolden çıkan pikap takla attı, 2 kişi yaralandı

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Malatya Doğanşehir\'de kontrolden çıkan pikap takla attı, 2 kişi yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Çamlıca Restaurant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan D. B. (36) idaresindeki 44 AFL 786 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu ve takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B. K. (21) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Doğanşehirİnceleme3. SayfaOtomobilMalatyaGüncelSon Dakika

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