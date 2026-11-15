Malatya Doğanşehir\'de kontrolden çıkan pikap takla attı, 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan pikabın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Çamlıca Restaurant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine seyir halinde olan D. B. (36) idaresindeki 44 AFL 786 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye savruldu ve takla attı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan B. K. (21) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.