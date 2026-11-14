Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi - Son Dakika
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Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi

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Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi
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Kayserili şehidin naaşı memleketine getirildi
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Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi.

Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

12 Kasım'da 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait S-70 tipi helikopter, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle Malatya'da Yeşilyurt'a bağlı Samanköy Mahallesi'nde düştü. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan Uçak/ Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Kayserili şehidin al bayrağa satılı tabutta bulunan cenazesi bugün kente getirildi. Şehidin cenazesini Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları karşılandı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA
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