Malatya’da şehit olan pilot binbaşı, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin Türk bayrağı sarılı tabutunun başında gözyaşı döken Özge Çimen, "Seninle gurur duyuyorum Erdem" dedi. Şehidin oğlu Demir Çimen de gözyaşlarına hakim olamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çimen'in eşi Özge Çimen, babası emekli albay Turan Çimen, annesi Aygül Çimen ve oğlu Demir Çimen'in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile silah arkadaşıyla vatandaşlar katıldı.

'SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

Şehidin ailesi, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döken Özge Çimen ise "Seninle gurur duyuyorum Erdem" dedi. Şehidin oğlu Demir Çimen de gözyaşlarına hakim olamadı. Alınan helallik sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.